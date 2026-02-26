Congo-Brazzaville: Exposition photo - Baudouin Mouanda présente ses oeuvres à Moscou

26 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Pour une exposition conjointe, du 25 février au 12 avril, avec le photographe malien Malik Sidibé à Moscou, Baudouin Mouanda présente ses oeuvres à la galerie Béton sur " Le dandysme à la congolaise" connu sous le nom de la Sape.

Le rendez-vous moscovite a été rendu possible par l'entremise de Lassana Igo Diarra, ancien délégué général des Rencontres africaines de la photographie et par l'activisme des représentants de la galerie Medina à Bamako ayant déjà exposé les chroniques de la vie congolaise par Baudouin Mouanda, alias Photouin.

À travers cette nouvelle exposition, l'ambassadeur culturel itinérant congolais donne à découvrir l'expression de son regard croisé capté auprès des Congolais de Paris dans leur manière de vivre au quotidien "l'art d'être des sapeurs". Ses clichés relatent le fil conducteur de ces adeptes de la philosophie de la " Sapologie".

Lors du vernissage du 24 février, au nom de la communauté congolaise en Russie, Jean Clairche Bonheur Ossebi, président des étudiants congolais, est venu soutenir son compatriote.

