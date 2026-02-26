Maroc: Tourisme - Hausse des nuitées à Essaouira et Marrakech en 2025

Les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) d'Essaouira et de Marrakech ont enregistré des performances en hausse en 2025, confirmant la dynamique positive du secteur, selon les données de l'Observatoire du tourisme.

A Essaouira, plus de 1,249 million de nuitées ont été comptabilisées à fin décembre 2025, soit une progression de 7% par rapport à la même période de 2024. Le taux d'occupation dans les EHTC de la Cité des alizés s'est établi à 57%, en amélioration de 3 points sur un an.

Pour le seul mois de décembre, les nuitées à Essaouira ont atteint 102.000, en hausse de 7%, avec un taux d'occupation de 54%, en progression de 5 points comparativement à décembre 2024.

De son côté, Marrakech a totalisé 13,660 millions de nuitées en 2025, en augmentation de 3% par rapport à 2024. Le taux d'occupation dans les établissements touristiques de la Cité ocre a atteint 73% à fin décembre 2025, en amélioration de 2 points sur un an.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Première destination touristique du Royaume, Marrakech a capté à elle seule 31% des nuitées nationales durant les douze mois de l'année écoulée. Pour le mois de décembre, les EHTC de la ville ont enregistré 1,246 million de nuitées, en progression de 6% par rapport à la même période de 2024, avec un taux d'occupation de 73%, en hausse de 1 point.

Au niveau national, le volume global des nuitées réalisées dans les EHTC a dépassé 43,4 millions à fin décembre 2025, en hausse de 9% par rapport à la même période de 2024. Le taux d'occupation national s'est établi à 58%, soit une amélioration de 3 points en glissement annuel.