Maroc: Rehamna - Structurer l'attractivité pour enclencher une dynamique de transformation territoriale

La province de Rehamna s'inscrit aujourd'hui dans une trajectoire stratégique de structuration de son offre touristique. A travers le lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'un dispositif intégré de mise en scène des circuits nature et culture, la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) pose les fondations d'un nouveau modèle d'attractivité territoriale.

L'ambition est de transformer le potentiel diffus de cette destination en une offre organisée, compétitive et génératrice de valeur durable.

Passer du potentiel à l'écosystème structuré

Rehamna dispose d'atouts naturels, culturels et artisanaux significatifs. Le défi stratégique consiste désormais à structurer ces ressources, à les connecter entre elles et à les inscrire dans une chaîne de valeur cohérente.

Le dispositif prévu -- combinant signalétique intelligente, outils d'interprétation, bornes d'information et espaces de valorisation des produits du terroir -- constitue un instrument d'ingénierie territoriale.

Il permettra de :

- Hiérarchiser et clarifier les circuits à fort potentiel

- Fluidifier les parcours visiteurs

- Renforcer la lisibilité de l'offre

- Stimuler l'investissement privé autour des axes structurés

L'objectif est d'installer les conditions de la croissance de l'écotourisme d'une manière pérenne.

Un levier d'inclusion et de compétitivité régionale

Au-delà de l'amélioration de l'expérience touristique, l'enjeu stratégique réside dans la capacité du projet à intégrer les acteurs locaux dans la dynamique de création de valeur.

En favorisant la visibilité des coopératives, artisans et TPME, le dispositif renforce l'ancrage territorial de la dépense touristique et encourage l'émergence d'un tissu entrepreneurial local plus structuré.

Cette approche contribue à :

- Diversifier les sources de revenus du territoire

- Réduire les disparités spatiales

- Générer des emplois directs et indirects

- Consolider l'attractivité régionale

Une démarche d'ingénierie rigoureuse au service d'une vision long terme

Le projet s'appuie sur un diagnostic approfondi des ressources existantes et projetées, permettant d'identifier les circuits les plus porteurs et d'assurer leur intégration cohérente dans l'offre régionale.

Etudes techniques, vérification foncière, coordination avec les autorités locales : chaque étape vise à garantir la viabilité, la cohérence et la durabilité du dispositif.

Cette rigueur traduit une volonté claire: inscrire Rehamna dans la filière «nature & découverte» comme un territoire structuré, crédible et attractif pour les visiteurs comme pour les investisseurs.

Installer un cercle vertueux de développement

En structurant l'offre et en améliorant sa mise en scène, la SMIT souhaite créer un environnement propice à l'investissement privé, à la montée en gamme des services et à la consolidation des chaînes de valeur locales.

Le projet s'inscrit ainsi dans une logique de transformation progressive:

structurer → attirer → investir → créer de la valeur → renforcer l'attractivité.

A travers cette initiative, la SMIT confirme sa mission d'ingénierie touristique au service d'un tourisme durable, inclusif et moteur de développement territorial.

Rehamna n'est plus seulement un territoire à potentiel : elle devient un territoire en structuration, engagé dans une dynamique de compétitivité et de prospérité partagée.