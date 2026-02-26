Maroc: Le groupe Unimer réalise un CA consolidé de près de 1,1 MMDH en 2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé d'Unimer, société cotée à la Bourse de Casablanca, s'est établi à près de 1,1 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, contre 1,26 MMDH une année auparavant.

"En 2025, le Groupe a poursuivi une stratégie axée sur la valorisation des produits et l'optimisation des volumes disponibles, consolidant ainsi ses positions sur ses marchés stratégiques tout en soutenant la dynamique de ses marques", indique Unimer dans un communiqué.

Au seul 4ème trimestres 2025, le CA consolidé s'est situé à 322 millions de dirhams (MDH), en repli de 9,7%. Cette évolution reflète principalement les effets conjoncturels liés à la disponibilité de la ressource halieutique, dans un contexte national marqué par une campagne pélagique faible et tardive.

Concernant les investissements consolidés cumulés du groupe, ils se sont élevés à 18,4 MDH au 31 décembre 2025. Ces investissements ont porté principalement sur la modernisation des outils industriels, le renouvellement d'équipements stratégiques et l'amélioration continue de la performance opérationnelle.

L'endettement net consolidé s'est amélioré, quant à lui, de 10% à 706 MDH, traduisant la poursuite des actions engagées en matière de discipline financière, notamment à travers la rationalisation des charges fixes.