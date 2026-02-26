Soudan: Le Directeur général de SUNA rencontre le Directeur général de (UNA)

En réponse à une invitation de l'Union des Agences de Presse de l'OCI (UNA) et à sa participation à la cérémonie de remise des prix du professionnalisme des médias de l'Union à Djeddah, M. Ibrahim Musa Al-Bashir, Directeur général de l'Agence Soudanaise de presse (SUNA), a rencontré Mohammed bin Abdul Rabbo Al-présenté, Directeur général de l'UNA.

Le Directeur général a salué les efforts déployés par l'Union et son engagement constant en faveur du développement de ses agences de presse membres, afin de promouvoir un discours médiatique plus professionnel et de meilleure qualité en remerciant le Directeur général de l'UNA pour son invitation et sa participation, qui renforcent les liens entre les deux parties.

De son côté, Al-Yami a accueilli le Directeur général et lui a présenté en détail le plan d'avenir de l'Union, en soulignant ses points forts : la numérisation des activités et un recours accru aux services essentiels tels que la vérification des faits et l'édition intelligente, ainsi qu'à plusieurs autres services liés à l'information.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réunion a également porté sur la reconstruction de l'agence après la guerre , où le Directeur général a présenté une explication en détail sur la destruction infligée à l'agence causés par le conflit à l'infrastructure et aux équipements numériques de l'agence et malgré cela, l'agence a continué d'assurer pleinement ses missions et n'a jamais cessé ses activités, même au début du conflit.