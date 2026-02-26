Soudan: Premier vol humanitaire de l'ONU à Khartoum depuis 2023

Dakar — Le premier vol humanitaire de l'ONU depuis de la guerre opposant l'armée du Soudan aux paramilitaires a atterri, jeudi, à l'aéroport international de Khartoum, a appris l'APS de source médiatique.

"Je voudrais redire à quel point je suis heureuse d'avoir pris le premier vol humanitaire de l'ONU vers Khartoum en trois ans, c'est un événement important pour la communauté humanitaire", a déclaré, à sa descente d'avion, la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, Denise Brown, dont les propos ont été rapportés par RFI. La guerre au Soudan qui a éclaté le 15 avril 2023 a fait "environ 11 300 morts" en 2025, selon l'Organisation des Nations unies.

Il y a eu "une augmentation de plus de deux fois et demie du nombre de civils tués comparée à l'année précédente", a déploré, ce jeudi, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk. Il a dénoncé devant le Conseil des droits de l'homme, réuni à Genève, une "guerre [...] sale, sanglante et insensée" qui ciblait "les convois humanitaires et les approvisionnements alimentaires - tous protégés en droit international - [...]", coupant de cette manière "les dernières bouées de sauvetage" et contribuant ainsi à aggraver "l'une des crises humanitaires les plus graves au monde".

Le fonctionnaire onusien a appelé à "des négociations de paix et à une transition" devant déboucher sur un "régime civil inclusif". "Nous avons un besoin urgent de pressions diplomatiques et politiques plus fortes afin de pousser les parties vers une trêve humanitaire débouchant sur un cessez-le-feu permanent", a-t-il insisté.