Afrique: Saison 6 BAL - L'ASCVD dans la poule de la Conférence Sahara

26 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD), représentant le Sénégal à la saison 6 de la Basketball Africa League (BAL), a été logée dans la poule de la Conférence Sahara de cette compétition, a-t-on appris des organisateurs.

La Basketball Africa League (BAL) a dévoilé ce jeudi les équipes participantes ainsi que le calendrier de sa sixième saison. L'ASCVD va partager la Conférence Sahara de la Bal avec le FUS de Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), JCA Kings (Côte d'Ivoire), le Club africain de Tunis (Tunisie) et Maktown Flyers (Nigéria). La Conférence Sahara de la BAL va se dérouler prévue à Rabat, au Maroc, du 24 avril au 3 mai.

La saison 6 va démarrer à Pretoria, en Afrique du Sud, avec la Conférence Kalahari, du 27 mars au 5 avril. Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, partage la Conférence de Kalahari avec Johannesburg Giants (Afrique du Sud), APR (Rwanda), Dar City Basket (Tanzanie), Niarobi City Thunder (Kenya) et Petro Luanda (Angola). Les playoffs de la BAL auront lieu à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai, avec la qualification des quatre premières équipes de chaque poule. La capitale sénégalaise, Dakar, ne va pas abriter cette année de phase de groupe pour la première fois depuis la première saison de la compétition.

