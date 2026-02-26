Guinée: Participation de la HAC à l'atelier d'évaluation interinstitutionnel des scrutins référendaire et présidentiel

Le Président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a participé mercredi au lancement de l'atelier d'évaluation interinstitutionnel des scrutins référendaire et présidentiel avec l'appui technique et financier de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Trois Commissaires de la HAC prennent part à cet atelier organisé par la Direction Générale des Elections (DGE). L'atelier se tient du 25 au 27 Février 2026.

Cette rencontre vise selon la DGE à faire le bilan de la collaboration interinstitutionnelle durant l'organisation des scrutins référendaire et présidentiel de 2025.

À propos de ces échéances électorales, le Secrétaire Général du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mohamed Sihké Camara et le Président de l'ONASUR, Dr Sekou Koureissy Condé ont salué la Directrice Générale des Elections, Mme Djenab Touré, pour l'élaboration et le respect du chronogramme électoral. Ce, dans un climat de paix et de quiétude.

« La Guinée est entrée dans une nouvelle culture électorale qui est différente de celle que nous avions connue les soixante dernières années », précise Dr Condé.

Le Président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, a remercié la Direction Générale des Elections qui a accompagné financièrement la HAC dans la régulation des médias dans le cadre de la couverture des campagnes électorales.

Face aux participants constitués en grande partie d'experts venus d'institutions de la République engagées dans le processus électoral, le Président de la HAC a rappelé que les efforts d'assainissement du milieu de la presse a porté des résultats probants.

L'identification des journalistes et techniciens de médias à travers la délivrance de la carte de presse professionnelle a permis d'extirper du secteur tous ceux qui avaient « infiltré » la presse. A date, informe M. Diallo, 1490 cartes de presse sont distribuées aux journalistes et techniciens de médias.

« Si cela a été possible, c'est parce que l'OIF a doté la HAC d'équipements modernes de confection de la carte de presse » s'est-il réjoui.

Le Président de la HAC a par ailleurs fait mentionner que les membres du Collège de la HAC viennent de sillonner les régions administratives du pays dans le cadre du recensement de tous les médias y opérant.

Avant les prochaines élections législatives et communales du 24 Mai 2026, « la HAC publiera la liste des journalistes et médias habilités à couvrir les scrutins et nous veillerons à ce que la couverture médiatique se déroule comme elle l'a été pendant les dernières élections » annonce le Président de l'instance de régulation des médias en Guinée.