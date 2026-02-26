Sénégal: Le ministre de la Sécurité publique inaugure le nouveau commissariat d'arrondissement de Dalifort-Foirail

Dalifort-Foirail — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a procédé, jeudi, à l'inauguration du nouveau commissariat d'arrondissement de Dalifort-Foirail (banlieue de Dakar), en vue de rapprocher davantage les services de sécurité des populations et répondre aux défis sécuritaires dans le département de Pikine, a constaté l'APS.

"L'inauguration de ce commissariat d'arrondissement traduit effectivement la volonté du gouvernement de rapprocher davantage les services de sécurité aux populations et de répondre aux défis spécifiques de sécurité de cette zone stratégique", a-t-il dit lors de la cérémonie d'inauguration. L'inauguration de cette infrastructure marque une étape "importante dans le renforcement du maillage sécuritaire de la police nationale et l'amélioration de la sécurité dans le département de Pikine, a expliqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

La commune de Dalifort-Foirail abrite plusieurs lieux de concentration humaine, notamment la gare des Baux maraichers, le marché central au poisson, le foirail des petits ruminants, la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS), le Parc Lambaye. Elle est aussi, "caractérisée par une urbanisation accélérée et une forte densité de sa population, la détérioration du cadre de vie par des occupations anarchiques", a relevé le ministre, soulignant que "ces conditions engendrent depuis une décennie des défis sécuritaires grandissants qui appellent des réponses urgentes".

"Ce commissariat est conçu pour apporter une réponse adéquate à cette problématique, en fournissant aux agents une infrastructure moderne, fonctionnelle et qui répond aux normes et aux aspirations légitimes des populations à une sécurité optimale et une sécurité pour tous", a-t-il dit. Mouhamadou Bamba Cissé a également indiqué que la mise en service de ce commissariat d'arrondissement illustre la détermination du gouvernement à garantir la sécurité des citoyens conformément à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le maire de Dalifort-Foirail, Mamadou Mbengue, a exprimé la "sincère gratitude" de l'équipe municipale, ainsi que des populations et partenaires pour la mise en service de ce commissariat d'arrondissement. Cette infrastructure constitue "un acte majeur pour la sécurité publique, mais également un jalon essentiel dans la modernisation des infrastructures sécuritaires" au niveau local, a-t-il souligné.

"Elle traduit la volonté ferme de l'Etat de rapprocher davantage les postes de sécurité des citoyens et de renforcer sa présence régalienne dans les zones à forte densité humaine et à forte activité économique", a ajouté l'édile. Le gouverneur de Dakar, des autorités administratives et territoriales locales, des députés, des attachés de sécurité des ambassades d'Italie, d'Espagne et de Chine, ainsi que des acteurs communautaires de base, d'associations sportives et culturelles, marraines de quartiers et autorités policières ont pris part à la cérémonie d'inauguration.