Sénégal: L'insuffisance de plateaux techniques adaptés, une entrave au diagnostic génétique (Spécialiste)

Dakar — Le développement du diagnostic génétique, nécessaire pour une meilleure prise en charge des maladies génétiques, est entravé par le manque de plateaux techniques adaptés au Sénégal, soutient la présidente de la Société sénégalaise de génétique humaine (S2GH), professeur Rokhaya Ndiaye Diallo.

"Le principal défi [pour la prise en charge des maladies génétiques] est l'absence de plateaux techniques équipés pour pouvoir faire du diagnostic génétique", a-t-elle indiqué dans un entretien avec l'APS, en prélude à la Journée internationale des maladies rares, qui sera célébrée samedi. Selon Rokhaya Ndiaye Diallo, le laboratoire de la Société sénégalaise de génétique humaine constitue une référence dans le domaine de la génétique humaine au Sénégal.

La spécialiste a fait observer que les maladies génétiques sont relativement fréquentes chez les populations sénégalaises et africaines, alors que les infrastructures permettant d'en assurer le diagnostic restent limitées. Si certaines analyses sont déjà réalisées localement, elle estime qu'il reste beaucoup à faire pour rendre le diagnostic génétique accessible à l'ensemble des pathologies concernées, plus connues sous le vocable de maladies rares.

Une maladie est dite "rare" lorsqu'elle atteint une personne sur 2 000. D'origine génétique dans 80% des cas, les maladies rares sont généralement chroniques, évolutives, sévères et nécessitent une prise en charge spécialisée. Elles sont aussi considérées comme complexes et multi systémiques, c'est-à-dire touchant plusieurs organes et entraînant des comorbidités. Les myopathies des ceintures, la maladie de Charcot et la dystrophie musculaire de Duchenne sont les maladies rares les plus fréquentes au Sénégal, signale professeur Rokhaya Ndiaye Diallo.

"Il reste encore des progrès à faire pour que le diagnostic génétique soit disponible dans toutes les pathologies génétiques, qu'il s'agisse des maladies rares ou des cancers", a-t-elle indiqué. Mme Diallo a rappelé que la génétique occupe désormais une place centrale dans la pratique médicale moderne, notamment avec l'essor de la médecine de précision et de la médecine génomique.

"Il est important de développer le diagnostic génétique pour une meilleure prise en charge des patients", a-t-elle insisté, appelant à un renforcement des capacités techniques et humaines afin d'améliorer l'offre de soins dans ce domaine jugé stratégique.

La Société sénégalaise de génétique humaine est une société savante domiciliée à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie (FMPO) de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD). Elle a pour mission de promouvoir la génétique humaine à travers la connaissance des maladies génétiques, le développement du diagnostic génétique et la formation des ressources humaines appelées à intervenir dans ce domaine