Afrique de l'Ouest: Un accord de partenariat de près de 11 milliards conclu par la CEDEAO et l'AECID

Dakar — La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) ont signé deux protocoles d'accord de 16 millions d'euros, soit près de 11 milliards FCFA, un financement destiné notamment à renforcer l'intégration dans la région ouest-africaine, a appris l'APS jeudi l'APS de source officielle.

Les protocoles d'accord ont été signés mercredi à Abuja, marquant ainsi une étape importante dans le partenariat de longue date entre la CEDEAO et l'AECID, selon un communiqué rendu public sur la page de l'institution régionale. "Ces accords, (...) réaffirment l'engagement des deux institutions à construire une région ouest-africaine plus résiliente, inclusive et intégrée, en mettant fortement l'accent sur le développement rural, l'égalité et l'équité entre les sexes, et l'autonomisation des femmes et des filles", indique la même source.

La signature des deux protocoles d'accord entre dans le cadre du programme de coopération CEDEAO-AECID 2025-2028. Elle symbolise un partenariat renouvelé et renforcé visant à promouvoir le développement durable, l'inclusion sociale et les capacités institutionnelles en Afrique de l'Ouest. Ces accords réaffirment la détermination commune des deux parties à faire progresser l'intégration régionale et à mettre en œuvre des initiatives de développement qui améliorent la vie des communautés, en particulier des femmes et des filles, tout en favorisant la stabilité à long terme et la croissance économique dans la région.

Lors de la cérémonie de signature, le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, a évoqué l'importance de ce partenariat international de développement. Selon lui, "cette collaboration a soutenu la création et le renforcement d'institutions régionales clés, notamment le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEREEEC) et le Centre de développement du genre de la CEDEAO, entre autres". Pour M. Touray, l'engagement du royaume l'Espagne démontre un "partenariat stratégique mutuel plutôt que d'action caritative".

"Il a en outre noté que cette coopération reflète les priorités stratégiques de la CEDEAO en matière d'égalité des sexes, d'agriculture et de sécurité alimentaire, d'accès à l'énergie, d'infrastructures et de développement institutionnel, soulignant que le soutien de l'Espagne vise à renforcer la résilience et les capacités durables dans toute la région", rapporte le communiqué.

Antón Leis García, directeur de l'AECID a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de son pays à défendre l'Afrique de l'Ouest au niveau international, soulignant que la région reste un exemple fort de résilience face à de multiples défis de développement.