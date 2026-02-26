Congo-Kinshasa: Présentation du Système national informatisé de certification aux normes congolaises

26 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, ainsi que les responsables de l'Office congolais de contrôle (OCC), ont assisté à la présentation du Système national informatisé de certification aux normes congolaises dématérialisées (NCD).

Mise en place par Videray Technologie, cette réforme vise à renforcer la compétitivité des produits « Made in DRC », à simplifier le processus de certification et à réduire les délais de traitement à moins d'une semaine. Le ministre a appelé les secteurs public et privé à s'approprier cette innovation.

Hance Mazimi Nsibu, de Videray Technologie, a expliqué que ce système a été conçu pour digitaliser l'ensemble du processus de certification des produits, des systèmes de management et des compétences des personnes. Il a précisé que la plateforme prend en charge le processus de certification de bout en bout.

« Nous avons résolu un sérieux problème auquel la RDC fait face : la population est souvent victime de la consommation de produits illicites ou impropres. Grâce à ce système, et avec l'OCC, qui est l'organe national de la certification, nous pouvons désormais traiter toutes les demandes émanant des opérateurs économiques locaux afin de certifier leurs produits et permettre à la population congolaise de consommer des produits sûrs », a déclaré Hance Mazimi Nsibu.

Il a également encouragé les opérateurs publics et privés à faire certifier leurs produits.

« Désormais, nous misons sur la qualité et la certification. C'est l'un des arguments qui permettra de promouvoir vos produits sur le marché congolais et, pourquoi pas, sur le marché international », a-t-il souligné.

