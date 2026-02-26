Congo-Kinshasa: Présentation du Système national informatisé de certification aux normes congolaises

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, ainsi que les responsables de l'Office congolais de contrôle (OCC), ont assisté à la présentation du Système national informatisé de certification aux normes congolaises dématérialisées (NCD).

Mise en place par Videray Technologie, cette réforme vise à renforcer la compétitivité des produits « Made in DRC », à simplifier le processus de certification et à réduire les délais de traitement à moins d'une semaine. Le ministre a appelé les secteurs public et privé à s'approprier cette innovation.

Hance Mazimi Nsibu, de Videray Technologie, a expliqué que ce système a été conçu pour digitaliser l'ensemble du processus de certification des produits, des systèmes de management et des compétences des personnes. Il a précisé que la plateforme prend en charge le processus de certification de bout en bout.

« Nous avons résolu un sérieux problème auquel la RDC fait face : la population est souvent victime de la consommation de produits illicites ou impropres. Grâce à ce système, et avec l'OCC, qui est l'organe national de la certification, nous pouvons désormais traiter toutes les demandes émanant des opérateurs économiques locaux afin de certifier leurs produits et permettre à la population congolaise de consommer des produits sûrs », a déclaré Hance Mazimi Nsibu.

Il a également encouragé les opérateurs publics et privés à faire certifier leurs produits.

« Désormais, nous misons sur la qualité et la certification. C'est l'un des arguments qui permettra de promouvoir vos produits sur le marché congolais et, pourquoi pas, sur le marché international », a-t-il souligné.