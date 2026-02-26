Congo-Kinshasa: Création d'une centrale d'achat des produits agricoles au pays

26 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS-RDC) a annoncé, mercredi 25 février, la création d'une centrale d'achats des produits agricoles destinée aux femmes commerçantes, dénommée « PROXIS-Marché Péné Péné ».

Avec l'appui d'un cabinet international, la CCIS-RDC prévoit d'aménager cette centrale dans la périphérie de Kinshasa.

Selon Jean Robert Isifwa, président de cette chambre de commerce, la première phase des travaux, d'une durée d'un an, coûtera environ 50 000 dollars. D'autres PROXIS-Marché seront également implantés dans plusieurs autres provinces du pays.

Il annonce par ailleurs une mission économique au Maroc avec un groupe de femmes commerçantes, dans le cadre des préparatifs de ce projet d'envergure.

« Les PROXIS-Marchés seront des marchés franchisés. Pour bénéficier de la franchise, il faut suivre une formation. C'est pourquoi nous avons prévu d'organiser, dans les semaines à venir, une mission économique d'une semaine au Maroc pour permettre à une dizaine de femmes commerçantes, ainsi qu'à quelques hommes, de se former à la création de coopératives, mais à un niveau avancé », a déclaré Jean Robert Isifwa.

La Chambre de commerce, d'industrie et de services est opérationnelle depuis trois ans.

