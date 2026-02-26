Ile Maurice: Un suspect de 24 ans recherché

Une Mahébourgeoise, âgée de 19 ans, a porté plainte à la police le mardi 24 février, alléguant avoir été victime de viol, de menaces et d'agressions de la part d'un jeune homme qu'elle fréquentait depuis 2024. La jeune femme a expliqué avoir fait la connaissance d'un habitant de Mahébourg, âgé de 24 ans, en février 2024 via Facebook.

Leur relation amicale aurait évolué en liaison amoureuse à partir de mars 2024. Elle affirme avoir eu des relations sexuelles consenties avec lui à deux reprises, une première fois en août 2024 à son domicile et une seconde fois en 2025, à une date non précisée.

Toutefois, selon elle, le comportement du jeune homme aurait par la suite changé. Elle soutient qu'il la menaçait régulièrement de violences physiques et lui réclamait de l'argent, soit en espèces, soit par virement via une application mobile. À la mi-2025, elle aurait mis fin à la relation et pris ses distances.

Les faits les plus graves allégués remontent au 19 février 2026. Aux alentours de 17 heures, alors qu'elle marchait aux abords d'un supermarché de Mahébourg en direction de son lieu de travail, elle dit avoir croisé son ancien compagnon. Celui-ci l'aurait contrainte à monter sur sa motocyclette rouge. Effrayée par les menaces, elle a obtempéré.

Ils se seraient rendus dans un appartement situé à l'étage d'un immeuble non loin d'un commerce de la région. Une fois à l'intérieur, le suspect se serait saisi d'un couteau de cuisine et l'aurait menacée afin d'obtenir des relations sexuelles. La jeune femme dit avoir cédé sous la contrainte, redoutant pour sa sécurité. Elle affirme également avoir été frappée et griffée au cours de l'altercation.

Elle indique avoir réussi à alerter sa famille, qui serait venue sur place accompagnée de la police. La victime affirme n'avoir relaté les faits à personne auparavant. Elle se dit disposée à se soumettre à toutes les procédures requises, y compris à un examen médical. Elle a aussi remis des photos des blessures que le suspect lui a infligées et des relevés bancaires. Une enquête a été ouverte.