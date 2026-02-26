Ile Maurice: Saisie de Rs 1,2 M en espèces, seulement un suspect toujours interpellé

Une importante opération menée par la Financial Crimes Commission (FCC), avec le soutien de la force policière, de la Special Support Unit, du Groupe d'intervention de la police mauricienne et de l'unité MARCOS, s'est déroulée tôt ce matin à Résidence Richelieu. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour des faits présumés de blanchiment d'argent liés au trafic de drogue.

Gino Meetun et Sarah Calle ont été interpellés par la FCC pour blanchiment d'argent ce matin. Finalement, Gino Meetun a accepté de coopérer avec les enquêteurs et a pris toutes les accusations à sa charge, disculpant Sarah Calle. Il comparaîtra en cour de Bambous demain pour être notifié de l'acte d'accusation qui pèse contre lui.

Les limiers de la FCC ont ciblé le domicile de Gino Meetun et celui de Jean Cliff Ravina, tous deux à Résidence Richelieu, Petite-Rivière. L'opération, coordonnée et menée simultanément sur les deux sites, visait à recueillir des éléments susceptibles d'établir l'origine et l'utilisation des fonds soupçonnés d'être issus d'activités illicites. Lors de la perquisition au domicile de Gino Meetun, deux véhicules ont été saisis.

Il a été interrogé par les enquêteurs de la FCC sur leur provenance et la valeur marchande de la maison qu'il occupe. Il a expliqué avoir une compagnie de transport et un supermarché. Les enquêteurs de la FCC soupçonne qu'il blanchit son argent à travers ses deux business. À noter que plus tôt dans la matinée, deux véhicules avaient déjà été saisis dans le cadre de cette même enquête, démontrant l'ampleur de l'opération déployée par les autorités.

Selon nos informations, la saisie du bien immobilier n'est pas à écarter à ce stade de l'enquête, si des liens avec des fonds d'origines douteuses venaient à être établis. Les enquêteurs ont également mis la main sur une somme de Rs 1,2 million et un appareil électronique utilisé pour encaisser des paiements par carte bancaire. Cet équipement pourrait s'avérer déterminant dans l'enquête, les autorités cherchant à savoir s'il a servi à recycler des fonds provenant du trafic de drogue à travers des transactions faussement légales.

Par ailleurs, l'intervention menée au domicile de Jean Cliff Ravina n'a mené à aucune découverte d'éléments jugés significatifs, hormis la saisie d'une somme d'argent qualifiée de modeste par les autorités. Sarah Calle, présentée comme une proche de Gino Meetun, a aussi été entendue par la FCC. Elle a fourni des explications sur la somme d'argent retrouvée, qui est en cours de comptabilisation par les enquêteurs.

Cette action musclée traduit la volonté de la FCC de s'attaquer non seulement aux réseaux de trafic de drogue, mais également aux circuits financiers permettant de blanchir les profits issus d'activités criminelles.