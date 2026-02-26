Ile Maurice: Des plants de cannabis découverts et des objets volés saisis

Une opération policière menée à Camp Beau-Bois, à Olivia, le mercredi 25 février, a permis la découverte de plants suspectés d'être du cannabis ainsi que la saisie d'objets liés à deux cas distincts de vol rapportés récemment à Rivière-Sèche. Agissant sur la base d'informations concernant un éventuel trafic de drogue, une équipe composée d'éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Rivière-Sèche, de la CID Trou-d'Eau-Douce, de l'Emergency Response Service et de la police de Rivière-Sèche, sous la supervision d'un inspecteur, s'est rendue sur place munie d'un mandat de perquisition.

La descente policière a été faite au domicile d'un habitant de Camp Beau-Bois de 42 ans. Lors de la fouille, les policiers ont découvert 11 plants verts mesurant entre huit et 29 centimètres, cultivés dans deux sacs en raphia, six sacs en plastique, un récipient bleu et un pot de fleurs dans l'arrière-cour. Interrogé sur place, l'occupant des lieux a déclaré que les plants appartiennent à son frère, affirmant que ce dernier les aurait plantés.

Poursuivant l'enquête, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation du frère, âgé de 37 ans et habitant également Camp Beau-Bois. Ce dernier aurait admis les faits concernant la culture.

Une perquisition plus approfondie a permis de retrouver un ventilateur soupçonné d'être lié à un cas de vol avec effraction signalé à l'église Ste-Thérèse-de-La-Chapelle, à Olivia, il y a quelques jours. Dans cette affaire, rapportée à la police de Rivière-Sèche, un ventilateur avait été emporté après que la porte arrière et une vitre de l'édifice religieux ont été forcées. Les dégâts avaient été estimés à environ Rs 175 000.

Les policiers ont également mis la main sur un générateur neuf dissimulé sous une bâche en plastique. L'appareil est soupçonné de provenir d'un autre cas de vol rapporté à la résidence NHDC d'Olivia, où un générateur à essence, évalué à Rs 56 000, avait été dérobé dans un conteneur.

Le suspect a été interrogé au sujet de ces deux affaires. S'il a nié toute implication dans les vols eux-mêmes, il a reconnu être en possession du ventilateur et du générateur. Il a été placé en détention policière. Par ailleurs, l'homme de 42 ans a également été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt en cours à son encontre et a lui aussi été placé en cellule.

Les plants ainsi que les objets saisis ont été sécurisés à des fins d'enquête. Les investigations se poursuivent afin d'établir les responsabilités exactes dans ces différentes affaires.