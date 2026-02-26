Ile Maurice: Il brandit un couteau après une tentative de vol dans un magasin très fréquenté

26 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Grosse frayeur dans l'après-midi du mercredi 25 février dans un magasin très connu de Flacq, appartenant à une chaîne présente à travers le pays. Un homme de 52 ans a été arrêté après avoir menacé un responsable du magasin avec un couteau à la suite d'une tentative de vol.

Les faits se sont produits vers 13 h 30. Le responsable, qui était en service, aurait remarqué un individu au comportement suspect. Soupçonnant un vol à l'étalage, il s'est approché de lui et a demandé à vérifier le contenu de son sac. Mais l'homme a immédiatement pris la fuite. Le responsable s'est lancé à sa poursuite jusqu'aux abords d'une rivière située derrière le commerce.

C'est là que la situation a pris une tournure plus grave : le suspect aurait sorti un couteau et l'aurait pointé en direction du responsable, proférant des menaces. Au même moment, deux officiers de la Criminal Investigation Division (CID), qui effectuaient une patrouille dans la région, sont intervenus. En apercevant les policiers, le suspect aurait jeté l'arme dans la rivière avant de tenter de la traverser pour échapper à son arrestation. Il a finalement été rattrapé et maîtrisé.

Conduit au bureau de la CID pour les besoins de l'enquête, le quinquagénaire a été placé en détention en attendant sa comparution en cour. Selon les premiers éléments de l'enquête, un sac ainsi qu'une dizaine d'articles auraient été saisis comme pièces à conviction. La valeur des objets est estimée à environ Rs 2 500. L'enquête se poursuit.

