Ile Maurice: Les bijoux de sa défunte épouse volés

Un habitant de Belvédère a porté plainte le mercredi 25 février après la disparition de bijoux ayant appartenu à son épouse décédée, un drame qui ajoute une forte charge émotionnelle à cette affaire de vol.

Âgé de 48 ans et carrossier de profession, le plaignant affirme avoir constaté la disparition de deux chaînes en or ainsi que d'un téléphone portable, d'une valeur totale estimée à Rs 189 000. Selon son récit, le vol aurait été commis entre le 14 janvier à 21 h 30 et le 25 février à 16 h 30, alors qu'il était absent de son domicile.

Ce qui rend l'affaire encore plus douloureuse pour le plaignant est le fait que les bijoux appartenaient à son épouse aujourd'hui défunte. Ces objets représentent pour lui bien plus que leur valeur matérielle : ils sont de précieux souvenirs d'une vie partagée.

Le quinquagénaire soupçonne une femme de 26 ans résidant à Trois-Boutiques, qu'il présente comme sa concubine. Selon lui, elle serait la seule personne ayant eu accès à la maison durant la période concernée. Il souligne qu'aucune trace d'effraction n'a été observée et qu'aucune caméra de surveillance n'est installée sur les lieux.

L'enquête se poursuit pour tenter d'éclaircir les circonstances de ce vol qui laisse derrière lui un mélange de tristesse et d'interrogations. Pour le plaignant, au-delà de la perte financière, c'est surtout la disparition des bijoux de son épouse qui ravive le poids du deuil.