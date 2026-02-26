Ethiopie: Dialogue, justice et DDR essentiels pour un consensus durable au pays, selon l'envoyée de l'UE

Addis-Abeba — Le dialogue national en cours en Éthiopie, la justice transitionnelle et les processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) sont cruciaux pour bâtir un consensus national durable, a déclaré l'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sofie From-Emmesberger.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadrice de l'UE en Éthiopie a qualifié ces trois initiatives de piliers mutuellement renforçants, conçus pour traiter les causes profondes des conflits, promouvoir la responsabilité et rebâtir la confiance entre les communautés.

L'Éthiopie avance son dialogue national pour rassembler des acteurs politiques et sociaux divers dans des discussions structurées visant à résoudre les divergences par un engagement pacifique.

Ce dialogue cherche à confronter les griefs historiques et les divisions politiques, en créant un espace pour un débat ouvert et la construction de consensus.

L'ambassadrice From-Emmesberger a indiqué que ce processus ne doit pas être vu comme un événement isolé.

« Cela ne doit pas être perçu comme un moment unique, mais comme le début d'un changement culturel plus large vers la médiation, le compromis et la gestion pacifique des désaccords », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la participation large est essentielle à la crédibilité du processus.

« Le fait que la Commission s'engage activement dans tout le pays est absolument central en tant que processus », a-t-elle noté, en exprimant l'espoir que les zones restantes seront bientôt couvertes pour permettre au dialogue d'entrer dans une phase plénière nationale.

Selon l'ambassadrice, un engagement inclusif aidera à garantir que les citoyens se sentent véritablement propriétaires de l'avenir de leur pays, renforçant ainsi les bases d'une stabilité à long terme.

Elle a en outre insisté sur le fait que la justice transitionnelle et le DDR sont des composantes tout aussi vitales de la reprise post-conflit de l'Éthiopie, en particulier après le conflit de deux ans dans le nord, qui s'est formellement conclu par la signature de l'accord de paix de Pretoria.

La Commission nationale de réhabilitation a été créée pour superviser le désarmement et la réintégration des anciens combattants.

Depuis l'accord de paix, un grand nombre d'ex-combattants ont été désarmés et enregistrés, avec des programmes de réintégration offrant une formation professionnelle, des opportunités éducatives, un soutien psychosocial et une assistance aux moyens de subsistance pour faciliter leur transition vers la vie civile.

« Le DDR est vital pour restaurer la dignité des ex-combattants et rebâtir la confiance au sein des communautés », a déclaré l'ambassadrice.

Sur la justice transitionnelle, elle a noté que le gouvernement a posé les bases politiques et institutionnelles d'un cadre complet.

Des consultations nationales ont été menées pour recueillir les avis du public sur la responsabilité, la réconciliation et les réparations, aboutissant à l'approbation d'un cadre qui combine la responsabilité pénale, des mécanismes de recherche de la vérité, des réparations et des réformes institutionnelles.

En mélangeant procédures judiciaires et approches restauratrices, ce cadre vise à promouvoir la guérison nationale tout en réduisant le risque de violence renouvelée.

« Ces processus sont tous interconnectés », a expliqué l'ambassadrice From-Emmesberger. « Le dialogue, la justice et la réintégration forment ensemble les fondations d'une réconciliation durable. »

Tout en soulignant que ces initiatives sont menées et détenues par les Éthiopiens, elle a indiqué que l'Union européenne contribue en partageant des leçons historiques et une expertise mondiale, particulièrement en matière de DDR et de justice transitionnelle, et en soutenant les institutions qui mettent en oeuvre les réformes.

« Nous n'avons pas d'enjeu personnel car c'est votre processus et votre propriété », a-t-elle dit. « Ce que nous pouvons faire, c'est partager notre expertise et notre expérience, tant de notre propre histoire que de notre travail à l'échelle mondiale. »

L'ambassadrice a ajouté que l'UE continuera de soutenir les agendas de réforme clés de l'Éthiopie alors que le pays avance vers une paix durable et un consensus national.