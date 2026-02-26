Sénégal: Banques - Le résultat net consolidé du Groupe Attijariwafa Bank progresse de 14,4% en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net consolidé du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank a progressé de 14,4% par rapport au 31 décembre 2024, selon les comptes consolidés arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 23 février 2026.

Ce résultat net consolidé passe ainsi de 10,8 milliards de dirhams en 2024 à 12,3 milliards de dirhams durant la période sous revue. Pour sa part, le résultat net part du groupe ressort à 10,6 milliards de dirhams, contre 9,21 milliards de dirhams la même période l'année précédente, en croissance de 16,2%.

Le Conseil n'a pas manqué l'occasion de rappeler le contexte dans lequel Attijariwafa Bank a publié ses résultats au titre de l'année 2025 dans un environnement marqué par une accélération de la croissance économique au Maroc, stimulée par d'innombrables programmes stratégiques en cours de déploiement par le Royaume. « Dans ce contexte, notent les responsables de l'établissement, Attijariwafa Bank réaffirme son engagement à financer les grands chantiers au Maroc et à accompagner les états, les grandes entreprises, les très petites et moyennes entreprises (TPME) et les ménages dans ses pays de présence. »

Selon eux, Attijariwafa Bank a confirmé, au cours de l'année 2025, son positionnement en tant qu'acteur majeur de la collecte de l'épargne et du financement de l'économie réelle. Cet engagement s'est traduit par plusieurs actions. C'est le cas du financement de l'investissement productif à travers la progression des crédits à l'équipement à 125 milliards de dirhams, en hausse de 42% par rapport à la même période de l'année précédente, (part de marché de 36%, + 4 points sur 12 mois). Le groupe souligne aussi la progression des crédits aux entreprises de 8% à 214 milliards de dirhams et le gain de 23 points de base de part de marché pour atteindre 30%.

Durant l'année 2025, la banque a consenti 20 milliards de dirhams de crédits aux TPME, principales locomotives nationales de la croissance économique et de la création de l'emploi. Les ménages ne sont pas en reste avec la production de 9 milliards de dirhams de crédits à leurs égards sur les 12 mois de 2025 « contribuant activement au financement de la consommation et à l'accession au logement. »

Le Conseil d'Administration a aussi relevé le financement par Attijariwafa Bank de l'Etat marocain et l'animation des marchés primaire et secondaire en tant que premier intervenant en valeurs du Trésor avec une part de marché de 27% en 2025. De manière générale, les responsables du groupe bancaire soulignent « la forte progression des crédits à l'économie au Maroc de 6% représentant une production nette de 19 milliards de dirhams. »

Attijariwafa Bank confirme ainsi sa position de leader, avec une part de marché consolidée de 27,3%. Enfin, les dirigeants du groupe se félicitent de la poursuite de la dynamique de financement dans les pays de présence, avec une croissance des crédits à l'économie de 6%.

Globalement, au 31 décembre 2025, les crédits consolidés ont progressé de 8,3% à 447,9 milliards de dirhams contre 413,6 milliards de dirhams au 31 décembre 2024. En parallèle, les dépôts consolidés ont connu une progression de 10% à 527,2 milliards de dirhams contre 480,5 milliards de dirhams en 2024. A ce niveau, les dirigeants de Attijariwafa Bank ont souligné la progression significative des dépôts de la banque au Maroc de 9%, portant l'encours à 365 milliards de dirhams avec une part de marché des ressources non rémunérées de 29% contre 28% en 2024, soit un gain de 1 point.

Sur un autre registre, Attijariwafa Bank demeure le premier acteur de la banque digitale et des paiements électroniques au Maroc avec une part dans les transactions de 94,4% contre 77,5% en 2019, soit un gain de 16,9 points. Le nombre de connexions sur les plateformes digitales progresse significativement de 20,8% avec 444 millions en 2025 contre 143 en 2019.

Le produit net bancaire consolidé s'est élevé à 34,9 milliards de dirhams, en amélioration de 5,6% par rapport à 2024. « Cette progression a été induite par la dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l'épargne et de financement de l'économie au Maroc et dans le reste des pays de présence », soulignent les responsables de la banque.

Au 31 décembre 2025, le résultat brut d'exploitation s'est établi à 21,7 milliards de dirhams en progression de 5,3% par rapport au 31 décembre 2024.

Quant au résultat d'exploitation, il a augmenté de 10%, atteignant 18 milliards de dirhams, porté notamment par la baisse du coût du risque, qui recule de 13% pour s'établir à 3,7 milliards de dirhams, soit 0,77% des encours clientèle à fin décembre 2025 contre 0,95% en 2024.

Selon la direction du groupe « la solidité financière se renforce avec des fonds propres consolidés de 80,5 milliards de dirhams à fin 2025, contre 72,5 milliards de dirhams à fin 2024, soit une augmentation de 11%.

A la fin de la période sous revue, le total bilan consolidé du groupe Attijariwafa Bank enregistre un accroissement de 9,5% à 795,5 milliards de dirhams.

Sur un autre registre, le Conseil d'Administration a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des actionnaires, pour soumettre à son approbation les comptes, au 31 décembre 2025, et lui proposer la distribution d'un dividende de 22 dirhams par action. La date de cette AGO n'a pas encore été fixée.