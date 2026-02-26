Afrique de l'Ouest: Classement 2024 - Top 50 des Banques de l'UMOA

Le classement 2024 donne une photographie de la performance financière des banques de l'UEMOA, à un moment précis, et permet donc, d'appréhender leur positionnement stratégique dans un contexte en pleine mutation. L'analyse est ici, basée sur des critères tels que la taille du bilan, le volume des crédits, des dépôts de la clientèle et la rentabilité. Les données collectées ont bien entendu fait l'objet d'un retraitement statistique, pour assurer une meilleure comparabilité.

De ce point de vue, ce classement constitue un outil d'aide à la décision pour les investisseurs, les régulateurs, les analystes financiers et tous ceux qui s'intéressent aux dynamiques du secteur bancaire ouest-africain.

Dans sa configuration actuelle, le marché bancaire de l'Union est un écosystème financier qui est en pleine expansion, caractérisé par une forte croissance sous une supervision réglementaire unifiée.

Les places bancaires de la Côte d'Ivoire et du Sénégal représentent respectivement 35,6% et 19,3% du marché sur la base des actifs totaux. Elles sont suivies, par ordre d'importance, du Burkina (13,3%), du Mali (11,0%), du Bénin (9,7%), du Togo (7,1%), du Niger (3,4%) et de la Guinée-Bissau (0,7%).

A fin 2024, on a dénombré 160 établissements de crédit agréés comme en 2023, réparti ainsi qu'il suit : 135 banques, dont 23 succursales, et 25 établissements financiers à caractère bancaire, dont 5 succursales. Il convient de noter que 27 banques sont inscrites sur la liste des Établissements Bancaires d'Importance Systémique (EBIS) en 2024, contre 26 en 2023.

Ces banques (EBIS) sont considérées par la Commission Bancaire de l'UMOA comme étant trop grandes ou trop interconnectées pour faire faillite sans causer à l'ensemble du système financier et à l'économie de la zone, des perturbations majeures.

Les vingt-sept (27) EBIS concentrent 41,2% des actifs du système bancaire de l'UMOA et affichent un taux brut de dégradation du portefeuille de crédit de 7,7% et un ratio de solvabilité de 14,5%.

Le réseau bancaire de l'UMOA (agences, bureaux et points de vente) s'est renforcé de 473 unités en 2024 (+17,2%), pour atteindre un total de 3 220 en 2024. La même tendance est observée au niveau des GAB/DAB, dont le nombre a augmenté de 486 unités (+13,3%), pour ressortir à 4 145 à fin 2024.

Globalement, le secteur bancaire sous régional affiche une bonne tenue des indicateurs d'activités en 2024. Le total de bilan des établissements de crédit s'est établi à 72 068,3 milliards, en hausse de 9,3%, tandis que leurs emplois se sont chiffrés à 63 591,5 milliards, enregistrant une consolidation de 7,1% par rapport à 2023.

Les crédits à la clientèle ont aussi progressé de 5,6% pour atteindre 36 888,3 milliards à fin 2024. Dans la foulée, la qualité du portefeuille s'est légèrement améliorée, avec un taux brut de dégradation à 8,5%, contre 9,2% en 2023. Les ressources bancaires s'élèvent, quant à elles, à 57 897,9 milliards en 2024, soit une augmentation de 8,0%. Elles sont majoritairement constituées de dépôts (83,3%), en croissance de 7,2%.

Le Produit Net Bancaire (PNB) s'est accru de 3,4%, pour atteindre 3 431,3 milliards. Le secteur demeure donc rentable, à preuve, le résultat net étant ressorti à 1 105,3 milliards, soit 11,7% de plus qu'en 2023.

La solvabilité des établissements de crédit s'est aussi renforcée, avec un ratio moyen ressortant à 14,7%, contre 14,1% en 2023, pour une norme de 11,5%.

Société Générale Côte d'Ivoire, NSIA Banque Côte d'Ivoire et Coris Bank International Burkina Faso, les trois banques « too big to fail » de l'UMOA

Les 50 banques premières de l'UMOA représentent une valeur bilancielle de 53 318, 09 milliards en 2024 contre 28 795,83 milliards de FCFA en 2023, soit une part de marché évaluée à 75,05% du portefeuille global d'actifs.

La Côte d'Ivoire est largement représentée dans le classement du TOP 50 avec 16 banques contre 12 pour le Sénégal ; Burkina Faso (8), Mali (5), Bénin (5), Togo (3) et Niger (1).

Avec un total de 3 615,19 milliards d'actifs en 2024, contre 3437,66 milliards de FCFA en 2023, la Société Générale Côte d'Ivoire (SGCI) pèse 5,09% du marché bancaire de l'UMOA. Fondée le 23 novembre 1962, elle est un acteur historique de l'économie ivoirienne. Le modèle d'affaires de la banque repose sur une stratégie de banque universelle, combinant différents segments de clientèle et un fort accent sur la transformation numérique.

NSIA Banque Côte d'Ivoire qui pointe à la deuxième place avec 3,57% du marché, affiche un bilan estimé à 2 532,75 milliards en 2024 contre 2038,73 milliards de FCFA en 2023. NSIA Banque fait partie du Groupe NSIA , qui est un acteur panafricain de premier plan dans le domaine de l'assurance, de la banque et des services financiers.

A la 3ième place, Coris Bank International Burkina Faso concentre 2 526,87 milliards de CFA d'actifs en 2024, pour une part de marché s'établissant à 3,56% ; en 2023, ses actifs sont évalués à 2 340,69 milliards. Fondée en 2008, la banque s'est rapidement imposée comme l'une des banques les plus dynamiques et les plus innovantes en permettant à sa maison mère de se développer dans d'autres pays de l'UMOA, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Togo, ce qui fait d'elle un acteur clé de la région.

Avec 3,32% de poids bilanciel, la Banque Nationale d'Investissement (BNI) de Côte d'ivoire classée 4eme, fait un chiffre de 2359,51 milliards en 2024 contre 1796,16 milliards de FCFA en 2023. Son modèle d'affaires se distingue de celui des autres acteurs, car elle opère comme une banque de développement et d'investissement au service de l'État ivoirien.

La Banque Atlantique Côte d'Ivoire occupe la cinquième place avec 3,22% des actifs bancaires, pour une valeur de 2 290,39 milliards en 2024 contre 2 103,79 pour 2023. Son appartenance au Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc lui confère une solidité financière et un accès à un réseau panafricain.

Ecobank Côte d'Ivoire 6ème au classement détient 2,88% des actifs avec 2 047,39 milliards en 2024 contre 1 949,10 milliards de FCFA en 2023. C'est une filiale du groupe Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la banque met un accent sur la digitalisation de ses services pour améliorer l'expérience client et promouvoir l'inclusion financière.

Avec un total bilan de 1 712,06 milliards et une part de marché ressortant à 2,41% en 2024, la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) est placée à la 7ième place du palmarès. Ses activités visent à financer et à accompagner des particuliers et des micro-entreprises, en ciblant particulièrement les populations défavorisées.

La Société Ivoirienne de Banque (8ième) polarise une valeur bilancielle de 1 685,24 milliards de FCFA contre 1 605,87 milliards de FCFA en 2023 ; soit 2,37% des actifs de l'Union. Créée en 1962, elle est une filiale du groupe marocain Attijariwafa bank.

Deux banques sénégalaises ferment la marche du TOP 10, la CBAO du Groupe Attijariwafa bank (9ème) avec 2,30% des parts de marché soit 1 632, 40 milliards de FCFA et la Société Générale Sénégal (1 607,78 milliards de FCFA, soit 2,26% des parts de marché..