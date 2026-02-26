Ethiopie: Le président Taye a fait ses adieux à l'ambassadrice sortante du Portugal

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a reçu l'ambassadrice sortante du Portugal en Éthiopie, Luísa Fragoso, venue lui présenter ses adieux au terme de son mandat.

À l'occasion, le chef de l'État a salué l'engagement de la diplomate portugaise et les avancées enregistrées dans le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les secteurs du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples.

Il a souligné la contribution notable de Fragoso à la consolidation des liens d'amitié et a appelé à poursuivre et intensifier cette coopération.

Revenant sur ses quatre années en Éthiopie, l'ambassadrice a mis en avant la profondeur historique des relations diplomatiques entre les deux pays, qui s'étendent sur plus de cinq siècles.

Elle a estimé que son mandat a constitué une opportunité précieuse pour dynamiser la coopération économique, culturelle et touristique, ainsi que les échanges humains.

Fragoso a également évoqué le renforcement des relations institutionnelles, citant notamment l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre Addis-Abeba et Porto, facteur clé d'un rapprochement accru entre les deux nations.

Elle a insisté sur l'importance des partenariats dans les domaines de l'éducation et de la culture, favorisant une meilleure compréhension mutuelle.

Afin d'approfondir davantage la coopération, l'ambassadrice a plaidé pour la mise en place de mécanismes de consultation visant à mieux valoriser les ressources et opportunités offertes par les deux pays.

Elle s'est dite confiante quant à la poursuite des initiatives conjointes, notamment dans le cadre du programme Global Gateway de l'Union européenne, qui prévoit la création d'un forum d'affaires.

Se projetant vers l'avenir, la diplomate a exprimé l'espoir que la multiplication des visites officielles et des échanges permettra d'exploiter pleinement le potentiel des relations luso-éthiopiennes.