Ethiopie: L'ambassadeur de Colombie salue l'héritage historique du pays et met en avant les liens dans le secteur du café

Addis-Abeba — L'ambassadeur de Colombie en Éthiopie, Yeison Arcadio Meneses Copete, a salué l'héritage historique de l'Éthiopie comme une source d'inspiration profonde pour les communautés afro-descendantes en Colombie, dans les Amériques et dans les Caraïbes.

Dans une récente interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur Meneses a également mis en lumière la coopération croissante entre les deux nations dans la production de café et l'action climatique.

Il a souligné que l'Éthiopie occupe une place unique dans la conscience historique des peuples afro-descendants, la décrivant comme la mère de l'humanité et de la civilisation.

Souvent qualifiée de « Terre des Origines », l'Éthiopie est largement reconnue comme le berceau de l'histoire humaine primitive et de la civilisation, ainsi que comme un puissant symbole de liberté et de résilience pour les Africains et la communauté noire mondiale.

La victoire décisive de l'Éthiopie sur l'Italie lors de la bataille d'Adwa en 1896 reste un moment déterminant qui a inspiré les mouvements anticoloniaux et renforcé l'esprit de résistance au sein des communautés noires dans le monde entier.

« L'Éthiopie est une inspiration pour les peuples afro-descendants en Colombie, et je pense pour toute l'Amérique et la région des Caraïbes », a affirmé l'ambassadeur, ajoutant que l'Éthiopie a joué un rôle crucial dans la formation des idéaux du panafricanisme et des mouvements mondiaux de décolonisation.

Il a insisté sur le fait que se connecter à l'Éthiopie représente une reconnexion avec les racines ancestrales et une identité historique partagée.

« D'un point de vue historique et anthropologique, nous voyons l'Éthiopie comme la mère de l'humanité et de la civilisation. Telle est notre perspective », a-t-il déclaré.

Au-delà des liens culturels et historiques, l'ambassadeur a mis en avant la collaboration croissante entre l'Éthiopie et la Colombie, particulièrement dans le secteur du café.

« Nous menons de nombreuses collaborations à différents niveaux, techniques, mais nous organisons aussi plusieurs conférences sur la manière dont le changement climatique affecte négativement la production de café », a-t-il expliqué.

Les deux pays figurent parmi les cinq plus grands producteurs de café au monde et contribuent de manière significative à l'approvisionnement mondial, aux côtés des leaders du secteur comme le Brésil et le Vietnam.

La Colombie est le troisième producteur mondial de café, mondialement réputée pour ses excellents grains d'Arabica, tandis que l'Éthiopie occupe la cinquième place, est le plus grand producteur africain et est reconnue comme le berceau du café Arabica.

Meneses a noté que les deux nations mettent en oeuvre une coopération à divers niveaux, incluant des échanges techniques et des conférences axées sur la lutte contre l'impact du changement climatique sur la production de café.

Il a décrit le café comme un secteur hautement sensible et stratégique pour les deux économies, compte tenu de son rôle central dans les moyens de subsistance et les revenus nationaux.

Les discussions entre les deux pays se concentrent de plus en plus sur l'atténuation des risques climatiques qui menacent les régions productrices de café.

L'ambassadeur a également salué la transformation rapide d'Addis-Abeba et mis en avant la collaboration croissante avec Bogotá.

S'inspirant des réformes urbaines de Bogotá au cours des deux dernières décennies, il a noté que les deux capitales échangent leurs expériences pour promouvoir un développement urbain inclusif et durable.

L'Éthiopie et la Colombie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1949, et la réouverture récente de l'ambassade colombienne à Addis-Abeba reflète l'engagement renouvelé de Bogotá à approfondir les liens bilatéraux.

L'interview de l'ambassadeur souligne un partenariat fondé non seulement sur le commerce et la diplomatie, mais aussi sur une histoire partagée, une identité culturelle commune et une vision partagée pour un développement durable face aux défis mondiaux.