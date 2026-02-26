Togo: Cinq ans d'engagements, un bilan à défendre

Le Togo sera au rendez-vous de juillet 2026. Le pays a confirmé sa participation au Forum politique de haut niveau sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui se tiendra à New York, où il présentera son cinquième rapport national sur la mise en oeuvre de l'Agenda 2030.

Adoptés en 2015 par 193 pays membres de l'ONU, les 17 Objectifs de développement durable constituent la feuille de route mondiale pour construire un avenir plus juste, plus vert et plus prospère à l'horizon 2030. Ils couvrent des domaines aussi essentiels que l'élimination de la pauvreté, l'accès à l'éducation, la santé, l'égalité des genres, le climat, ou encore les infrastructures. Un cadre universel auquel le Togo a souscrit pleinement.

Une distinction mérite d'être soulignée : le Togo devient le premier et seul pays africain, aux côtés de l'Uruguay, à élaborer cinq rapports consécutifs à ce forum mondial. Un record qui témoigne d'un engagement constant et d'une transparence assumée vis-à-vis de la communauté internationale.

Cette édition mettra l'accent sur cinq ODD prioritaires : l'eau potable et l'assainissement, l'énergie propre et abordable, l'industrie et les infrastructures, les villes durables et les partenariats pour le développement.

Le processus d'élaboration du 5ème rapport est déjà enclenché à Lomé. Un exercice d'auto-évaluation rigoureux, qui permettra au pays de partager ses progrès, ses défis et ses leçons avec ses pairs.