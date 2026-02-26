Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Bruno Koné réaffirme la forte volonté politique de développer l'agriculture ivoirienne

Le ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a réaffirmé, ce jeudi 26 février 2026, à Paris, la forte volonté politique de la Côte d'Ivoire de développer son agriculture.

Il s'exprimait à l'occasion de la clôture de la conférence interministérielle destinée aux investisseurs potentiels, organisée dans le cadre de la journée du Salon international de l'agriculture de Paris (Sia) dédiée à la Côte d'Ivoire. « Nous avons besoin d'une meilleure réponse en matière d'agriculture. Cela a été le cas dans le passé, et c'est toujours le cas aujourd'hui », a-t-il indiqué, avant de souligner que l'ambition est de faire en sorte que l'agriculture demeure un pilier et un moteur de l'économie ivoirienne.

« Pour cela, il nous faut changer beaucoup de choses. Il nous faut moderniser le secteur, disposer d'acteurs plus aguerris, capables de mieux comprendre les enjeux et les actions à mener », a-t-il insisté.

Pour le ministre en charge de l'Agriculture, il est essentiel que les acteurs vivent mieux de leur production. C'est pourquoi, a fait savoir Bruno Koné, « il nous faut mieux organiser l'ensemble de la production, la moderniser, mais surtout la développer ».

Le ministre Bruno Nabagné Koné, entouré de ses collègues Sidi Tiémoko Touré (Ressources animales et halieutiques), Jacques Assahoré Konan (Eaux et Forêts) et Bernard Comoé (ministre délégué chargé des Productions vivrières), a également souligné la nécessité de travailler en complémentarité avec l'ensemble des acteurs concernés par les questions agricoles.

Cette approche inclut le secteur de la production animale, qui nécessite davantage d'agriculteurs, ainsi que le secteur de l'environnement, situé en amont et dont dépend l'agriculture. « Aujourd'hui, l'accent est mis, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, sur la production vivrière », a-t-il conclu.

Notons que l'enjeu de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire est de faire passer une idée simple : la compétitivité de demain se jouera autant dans l'amont agricole que dans l'aval, notamment à travers la transformation et la distribution.

En filigrane, cette invitation d'honneur illustre également une diplomatie économique portée par l'agriculture. Sur une scène particulièrement observée, la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur régional incontournable, capable d'articuler sécurité alimentaire, emplois ruraux, industrialisation et exportations.