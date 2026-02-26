Cote d'Ivoire: Commercialisation du Ccaco - Les solutions de Dr Marcellin N'Da dans ' Cacaologie - Guide pratique de gestion de la volatilité des prix du cacao'

Dans un contexte marqué par des difficultés de commercialisation du cacao, Dr Marcellin N'Da (N'Da Cacao), chercheur, expert de la filière et précurseur de la cacaologie, propose une réponse structurée dans son ouvrage intitulé " Cacaologie : Guide pratique de gestion de la volatilité des prix du cacao". Une contribution qui intervient alors que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, fait face à d'importants défis liés aux fluctuations du marché international.

La volatilité des prix empêche une planification sereine des investissements agricoles, fragilise les coopératives et accentue la précarité en milieu rural. Pour l'expert, cette instabilité n'est pas seulement économique. Elle est également sociale et politique.

À travers la cacaologie, comme réponse scientifique, Dr Marcellin N'Da propose une approche globale et structurée du cacao. Selon lui, la filière ne peut plus être analysée uniquement sous l'angle agricole. Elle doit intégrer des dimensions économiques, sociales, environnementales et diplomatiques

Son guide propose une analyse objective de la situation qui révèle la dépendance de la Côte d'Ivoire aux exportations de fèves brutes, pose un diagnostic scientifique et stratégique de la filière et propose des outils opérationnels adaptés au contexte ivoirien. L'objectif est clair : transformer la volatilité, longtemps subie, en une opportunité d'innovation, de transformation structurelle et de modernisation de la gouvernance face aux défis complexes et multiformes.

Des solutions concrètes et opérationnelles

L'ouvrage met en avant plusieurs axes stratégiques : le stockage intelligent pour réguler l'offre, l'adaptation du système de fixation des prix aux réalités du marché, l'accélération de la transformation locale pour capter davantage de valeur ajoutée. Mais également le renforcement des capacités institutionnelles avec la création d'un Institut national de la cacaologie rattaché à la Présidence de la République.

L'auteur souligne aussi le rôle central du Conseil du Café-Cacao dans la stabilisation du secteur et plaide pour la création d'outils scientifiques d'aide à la décision, notamment un observatoire spécialisé.

Au-delà d'un simple manuel technique, l'ouvrage se veut un plaidoyer pour une nouvelle gouvernance de la filière. Il appelle à la formation de profils spécialisés à savoir les cacaologues-économistes capables d'anticiper les crises et de piloter stratégiquement le secteur.

Dans un environnement mondial incertain, cette initiative ambitionne de repositionner la Côte d'Ivoire non seulement comme leader de production, mais également comme référence intellectuelle et stratégique dans la gestion durable du cacao.