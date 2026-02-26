Cote d'Ivoire: Référentiel comptable des Systèmes financiers décentralisés - Les membres de l'APSFD-CI renforcent leurs compétences

L'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d'Ivoire (APSFD-CI) a réuni du 16 au 27 février 2026,, à l'hôtel Manatthan Suites de Cocody Riviera Attoban, les acteurs du secteur de la microfinance pour une session intensive de formation consacrée au Référentiel Comptable des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD).

Cette session de renforcement des capacités s'adresse aux Directeurs généraux, Gérants, Responsables financiers, Comptables, Contrôleurs internes et Inspecteurs opérant tant en Côte d'Ivoire que dans l'ensemble de l'espace UEMOA. Elle vise, selon les organisateurs, à permettre aux institutions concernées de présenter des états financiers fiables, conformes aux normes en vigueur et reflétant avec précision la réalité des opérations menées sur le terrain.

Un cadre essentiel pour la fiabilité de l'information financière

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants sont formés à l'élaboration de manuels de procédures administratives, comptables et financières, outils fondamentaux d'un contrôle interne robuste. Ils apprennent également à maîtriser les normes relatives à l'établissement de comptes combinés au sein des groupes de SFD/IMF, quelle que soit la nature juridique des entités concernées. Un accent particulier a été mis sur la méthodologie applicable aux institutions de microfinance non mutualistes exerçant un contrôle exclusif, conjoint ou notable sur d'autres entreprises.

Un secteur en pleine expansion

Dans son allocution d'ouverture, Cyrille Tanoé, Directeur exécutif de l'APSFD-CI, a rappelé le dynamisme remarquable du secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire. S'appuyant sur les statistiques publiées par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP/DSFD) au 30 septembre 2025, il a souligné la vitalité d'un secteur en constante progression. Avec 45 SFD agréés (hors caisses affiliées) ; 2,6 millions de clients ; 675,1 milliards Fcfa d'encours de dépôts ; 689,3 milliards Fcfa d'encours de crédit ; 1 158,4 milliards Fcfa d'actifs nets et 57,9 milliards Fcfa de fonds propres.

« Ces chiffres témoignent du rôle essentiel des Systèmes financiers décentralisés dans la bancarisation des populations et dans l'accompagnement des activités économiques, en particulier dans les zones où l'accès aux services bancaires classiques demeure limité. », a-t-il soutenu.

Le Directeur exécutif a par ailleurs insisté sur l'importance du référentiel comptable des SFD, véritable instrument d'harmonisation et de transparence. Celui-ci permet en effet une collecte plus exhaustive et plus fiable de l'information financière, facilitant la surveillance des institutions par les autorités de tutelle, tout en offrant aux partenaires techniques et financiers un socle de données crédible pour évaluer la santé financière des organisations.

Assurée par des formateurs agréés par la Bceao et mandatés par l'APSFD-CI, cette session alterne théorie et exercices pratiques. Elle a constitué également un espace d'échanges privilégié, où les acteurs du secteur peuvent confronter leurs expériences, analyser les défis du moment et identifier des pistes communes d'amélioration.

Microfinance et Institutions de microfinance : rôle et mission

La microfinance se définit comme l'ensemble des services financiers principalement l'épargne, le crédit, les assurances et les transferts destinés aux populations à faibles revenus, souvent exclues du système bancaire classique.

Les Institutions de microfinance (IMF), ou Systèmes financiers décentralisés, ont vocation à offrir ces services de manière pérenne. Leur viabilité repose sur leur capacité à couvrir leurs charges et à dégager une marge leur permettant de poursuivre leur mission sans dépendance à une aide extérieure.

Au-delà de leur rôle financier, les IMF constituent un levier majeur de sécurisation de l'épargne et un soutien essentiel à l'activité économique, en particulier dans les secteurs informels et ruraux.