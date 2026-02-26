Cote d'Ivoire: Carême - La solidarité du Chef de l'État aux communautés méthodiste, célestes et harristes

Après la communauté musulmane et l'église catholique de Côte d'Ivoire, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, a procédé à la remise du don du Chef de l'État, le mercredi 25 février, à la communauté chrétienne de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'était au temple Jubilé de Cocody.

C'est une caravane de solidarité voulue par le Président de la République, Alassane Ouattara, qui vise à accompagner ses concitoyens en ce temps de privations et de spiritualité. « Cette année, les chrétiens et les musulmans observent ensemble le carême et le jeûne. C'est un moment de grande fraternité, de vivre-ensemble que le Chef de l'État tient à partager avec ses frères et soeurs musulmans et chrétiens. Nous avons été reçus par le bishop Séraphin Moudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'avoir pu bénéficier de ses prières et de ses bénédictions », a déclaré la ministre d'État.

Le don est composé de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, de lait, de savon, etc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des prières pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le Chef de l'État et son épouse, pour le vice-Président, le Premier ministre, le vice-Premier ministre, le gouvernement et la sous-région ont été dites par par le bishop Séraphin Moudé et les membres de son conseil. Le bishop a salué la proximité du Président de la République et la solidarité du gouvernement dans cette période de haute portée spirituelle.

« Je suis très heureux de ce geste en cette période de privation. C'est un acte d'amour du Président de la République et il nous touche énormément. Nous sentons l'amour d'un père qui prend soin de ses enfants et de la nation. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous voulons traduire toute la reconnaissance de l'église méthodiste au Chef de l'État et à sa représentante. Qu'Il bénisse toutes ses actions », a-t-il prié.

Après le temple du jubilé des méthodistes, la caravane a mis le cap sur Port-Bouët, au quartier Petit-Bassam. Sur place, le conseiller spécial du Président de la République, chargé des cultes et des affaires sociales s'est rendu à l'église du Christianisme céleste, chez le Réverand Ediemou Blin Jacob, pour la remise du don présidentiel.

Un acte salué par le dignitaire religieux. : « Nous devons prier pour le Président de la République. Nous bénissons Dieu de nous avoir donné le Président Alassane Ouattara. En tant que père de la nation, il pense à tous ses enfants. Le président est un vrai père pour la nation », a-t-il salué.

Par la suite, la délégation s'est rendue à Abia Gnambo, siège spirituel de l'église mondiale Harrist. « En cette période e jeûne et de carême, le président de la République a voulu témoigner sa proximité avec tous ses compatriotes. Ce don symbolise de l'esprit de solidarité, de partage. Il témoigne du sentiment d'amour du Chef de l'État », a indiqué Drissa Koné au président mondiale de l'église harriste, le patriache Nanguy Adjaco Faustin, avant de procéder à la remise du don présidentiel de la quantité, composé des mêmes produits.

L'homme de Dieu a lui aussi salué le geste du Président de la République qu'il qualifie d'acte de la responsabilité : « Nous prions pour que la prospérité retrouvée puisse s'accroître davantage. Nos prières l'accompagnent », a déclaré le guide religieux.