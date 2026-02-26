Cote d'Ivoire: Jeûne et carême - Le vice-Premier ministre offre près de 80 tonnes de vivres et 5 millions FCFA aux communautés musulmane et chrétienne d'Abobo

Le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs député de la commune d'Abobo, a décidé de venir en aide aux populations de sa circonscription électorale, en ce mois de pénitence, de prières, de dévotion et de partage.

À cet effet, il a offert, le jeudi 26 février 2026, à sa permanence située au quartier BC, 50 tonnes de riz, 25 tonnes de sucre, 100 cartons de lait, 25 cartons d'huile, ainsi que la somme de 5 millions de Fcfa aux communautés musulmane et chrétienne de la commune d'Abobo. Ces communautés sont au nombre de cinq, à savoir le Cosim, le Codis, le Consortium des religieux chrétiens, la Fraternité des guides religieux chrétiens et l'Église catholique.

La députée Maïmouna Touré, s'exprimant au nom du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, a exhorté les guides religieux ainsi que l'ensemble des fidèles à formuler des prières pour la Côte d'Ivoire, afin qu'elle demeure stable, mais également à prier pour le Président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement.

Le Bishop Mabé Lougah François, au nom des communautés chrétiennes, a exprimé sa gratitude au vice-Premier ministre pour son soutien en cette période de pénitence. « Dans ces instants, celui qui apporte un verre d'eau au plus petit des serviteurs du Seigneur reçoit les grâces et les bénédictions qui accompagnent le serviteur de Dieu », a déclaré le guide religieux, rendant grâce à Dieu pour la vie du vice-Premier ministre ainsi que pour celle de l'ensemble des députés d'Abobo.

Pour sa part, l'imam Berté Bakary a remercié le donateur pour ce geste salvateur en cette période de jeûne musulman. Il a pris l'engagement, au nom de la communauté musulmane, de prier pour le Chef de l'État, le gouvernement, ainsi que pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire.

Étaient également présents à cette cérémonie de remise de dons les députés Ouattara Brahima, Beugré Yao Gnamien, Yéo Kolotioloma, Sidibé Daouda et Koné Ahmed, suppléant du député Téné Birahima Ouattara.