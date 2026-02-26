Cote d'Ivoire: San Pedro - L'Université Polytechnique inaugure son hôtel d'application

Comprenant 52 chambres, un restaurant de 50 places adossé à une cuisine professionnelle, une buanderie moderne et une salle de réunion modulable, le nouvel hôtel d'application de l'Université Polytechnique de San Pedro a été inauguré le samedi 21 février 2026.

Dédié à la formation en tourisme, hôtellerie et restauration, ce joyau architectural, construit sur une superficie de 1,258 hectare, constitue un outil pédagogique stratégique qui vient consolider l'Unité de formation et de recherche (Ufr) Logistique, tourisme, hôtellerie-restauration, en particulier le département Management de l'hôtellerie-restauration.

Premier du genre dans le système universitaire ivoirien, il représente un investissement majeur en faveur de la professionnalisation des apprenants et du perfectionnement des acteurs du secteur.

Le professeur Méké Méité, président de ladite université, a invité les professionnels ainsi que la population de San Pedro à fréquenter l'établissement afin d'offrir aux étudiants un cadre réel d'apprentissage. Il a, par ailleurs, précisé que ce projet s'inscrit pleinement dans la vision nationale « Sublime Côte d'Ivoire », portée par l'État, visant à positionner le pays comme une destination touristique de référence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout en saluant l'initiative, le Dr Fagama Klo, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a réaffirmé l'engagement du gouvernement aux côtés de cette université, ouverte depuis le 19 octobre 2021.

Appréciant l'outil, l'invité spécial, Benoît Brown, responsable du complexe Eden City sur l'île Boulay, l'a jugé capable de transformer durablement l'hospitalité ivoirienne en véritable moteur économique.

Il convient également de souligner que cet hôtel d'application matérialise la vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui ambitionne de transformer les universités en pôles d'excellence. Ce, en vue de former des ressources humaines qualifiées pour le développement socio-économique et produisant une recherche scientifique pertinente.

L'événement s'est achevé par une coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des installations.