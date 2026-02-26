Cote d'Ivoire: Processus électoral à l'UNJCI - Le GEPCI appelle à la retenue

Le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci), dans un communiqué signé par son président, Zohoré Lassane, en date du 24 février 2026, appelle les membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) à la retenue.

En effet, sans vouloir s'immiscer dans le processus électoral au sein de l'Unjci, le groupement indique suivre cet événement dans la plus stricte neutralité. « Le Gepci note toutefois avec préoccupation les tensions apparues ces derniers jours, marquées par des différends entre acteurs et ayant conduit à la saisine des juridictions compétentes par l'un des candidats. Cette procédure judiciaire a entraîné la suspension de l'organisation du 12e congrès ordinaire de l'Unjci », déplore le Gepci.

Par ailleurs, le Gepci rappelle que la presse ivoirienne constitue un pilier essentiel de la démocratie et de la cohésion nationale. À ce titre, elle se doit d'incarner, en toutes circonstances, les valeurs de maturité, de dialogue et de gestion pacifique des divergences.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du Gepci invite, en outre, les candidats et leurs soutiens à privilégier l'esprit confraternel ainsi que les mécanismes internes de règlement des différends, dans le strict respect des textes régissant l'Unjci. Il exhorte également les instances dirigeantes de l'union à oeuvrer à la préservation d'un cadre électoral transparent, équitable et apaisé, et l'ensemble de la famille des journalistes à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la corporation sur toute autre considération.

Toutefois, le Gepci réaffirme sa disponibilité, dans le respect de son rôle et de sa neutralité, à soutenir toute initiative de médiation ou de dialogue susceptible de favoriser un climat serein et la tenue d'élections crédibles, conformes aux normes et aux statuts de l'Unjci.

« La grandeur de la presse ivoirienne réside dans sa capacité à surmonter ses divergences par le dialogue, dans l'unité et la responsabilité », a rappelé Zohoré Lassane.