Nigeria: « La sécurité et le destin de notre nation sont entre nos mains », affirment les Évêques après l'envoi d'une aide militaire américaine

Abuja — « Nous soutenons les actions du Président, Bola Ahmed Tinubu, pour faire face à l'urgence sécuritaire, mais il faut faire davantage », affirment les Évêques nigérians dans le document final présenté à l'issue de leur Assemblée plénière qui s'est tenue à Abuja du 19 au 26 février.

Il est donc bon de « déclarer l'état d'urgence pour la sécurité nationale, d'ordonner le recrutement de plus de personnel de sécurité ainsi que d'autres mesures de grande envergure », écrivent les Évêques. Les mesures décidées par le gouvernement ont « conduit l'armée à intensifier ses opérations contre les terroristes dans le pays ». « Cependant, souligne la Conférence épiscopale, le Nigeria continue de faire face à d'autres défis en matière de sécurité ».

Les Évêques rappellent les « meurtres de masse continus dans différentes communautés, en particulier dans les villages de Woro et Nuku, dans l'État de Kwara, où plus de 200 personnes, chrétiennes et musulmanes, ont été brutalement massacrées par des dizaines de djihadistes islamistes pour avoir refusé d'embrasser l'islam fondamentaliste ».

Le document reçu par l'Agence Fides rappelle également les récents événements survenus « dans de nombreuses régions du pays ; en particulier « dans le nord et le centre du pays, où des attaques et des massacres ont fait de nombreuses victimes parmi les étudiants, les écoliers et les fidèles ».

En raison des violences, soulignent les Évêques, « plusieurs agriculteurs ne peuvent pas retourner dans leurs fermes par crainte d'être blessés ou tués, tandis que plusieurs personnes sont encore déplacées de leurs maisons et de leurs activités commerciales en raison des activités des rebelles et des bandits qui agissent de manière effrontée, librement et sans être gênés ».

Pour faire face à cette situation, les Évêques suggèrent, outre l'amélioration des structures de renseignement et des équipements techniques des forces de sécurité, de reconsidérer certaines politiques adoptées par le gouvernement. Ils demandent en particulier des procédures rapides pour traduire les coupables et leurs complices en justice. « On a l'impression que le gouvernement est complice lorsqu'il y a des retards dans la poursuite des terroristes arrêtés ou lorsque les soi-disant repentis affiliés à Boko Haram et d'autres criminels obtiennent la grâce et sont réintégrés dans les forces de sécurité », souligne la déclaration.

Sans le nommer explicitement, les Évêques se montrent prudents quant à l'aide offerte au Nigeria par l'administration Trump (qui a envoyé environ 200 « conseillers militaires ») pour lutter contre les groupes djihadistes. « Bien que l'aide extérieure soit louable et appréciée, la sécurité et le destin de notre nation sont entre nos mains et nous avons les moyens de les réaliser, avec l'aide de Dieu », affirment-ils.

La Conférence épiscopale s'attarde également sur le phénomène des mines illégales qui, au Nigeria comme dans d'autres parties de l'Afrique, non seulement volent les richesses appartenant à tous, mais polluent et dévastent l'environnement. Dans le cas du Nigeria, les Évêques affirment que les groupes criminels qui exploitent les mines illégales « utilisent les revenus provenant de la vente de minerais, tels que l'or et le lithium, pour financer des activités terroristes dans tout le pays ».

Pour lutter contre ce phénomène, le Nigeria a créé un corps de « shérifs des minéraux » (« Mining Marshals »). Selon les Évêques, cependant, ces agents doivent être plus nombreux afin d'être répartis dans tout le Nigeria et doivent être équipés de technologies de pointe telles que des drones et des systèmes basés sur l'intelligence artificielle « pour surveiller les sites miniers éloignés et à haut risque ».