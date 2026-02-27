Afrique Centrale: Congo-RDC - Les deux pays renforcent leur coopération énergétique

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu, le 26 février à Brazzaville, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Electricité de la République démocratique du Congo (RDC), Aimé Molendo Sakombi. Les échanges entre le chef de l'État et le messager de son homologue de la RDC ont principalement porté sur une collaboration dans le domaine de l'énergie.

Le projet soumis par le ministre des Ressources hydraulique et de l'Electricité de la RDC au chef de l'État du Congo regroupera en partie trois pays d'Afrique centrale, notamment le Congo, la RDC et l'Angola. Il s'agit, à cet effet, de la construction d'un barrage hydroélectrique d'une capacité de 19 900 mégawatts. « Il y a un site déjà identifié, qui se situe à l'embouchure de la rivière Likoussou, à quelques encablures de la première cascade de Teleka. Nous avons donc décidé d'unir nos forces pour développer peut-être le plus grand projet énergétique entre nos pays », a indiqué Aimé Molendo Sakombi, précisant que des études seront réalisées d'ici six à neuf mois.

Pour le ministre, il est nécessaire de développer communément cette indépendance énergétique quant à la tenue du potentiel dont regorge l'Afrique. Il pourrait ainsi faire bénéficier plusieurs autres ménages voisins des deux pays. À travers cette rencontre, les deux pays entendent renforcer leur coopération bilatérale, déjà excellente, au profit de leurs habitants.