Afrique: Air Congo déploie ses ailes sur 5 capitales africaines dès mars 2026

La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Congo, franchit une étape décisive dans son plan d'expansion. Dès le mois de mars prochain, le transporteur congolais lancera officiellement ses premières liaisons régionales, reliant Kinshasa à plusieurs hubs économiques du continent.

C'est via son compte officiel sur le réseau social X que la compagnie a dévoilé son calendrier de déploiement. Cette montée en puissance intervient après une phase de préparation technique et le renforcement progressif de ses capacités opérationnelles.

Un calendrier de déploiement progressif

Le réseau régional d'Air Congo s'ouvrira en trois phases clés entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril 2026 :

22 mars 2026 : ouverture des lignes vers Johannesburg (Afrique du Sud) et Entebbe (Ouganda).

28 mars 2026 : lancement des vols à destination de Douala (Cameroun) et Cotonou (Bénin).

04 avril 2026 : inauguration de la desserte de Dar es Salaam (Tanzanie).

Une flotte en pleine croissance

Pour assurer ces nouvelles dessertes, Air Congo mise sur une flotte moderne composée d'appareils de type Airbus. La compagnie a d'ailleurs franchi une étape logistique majeure la semaine dernière avec la réception de son troisième avion.

Ce renforcement de la flotte doit permettre à la compagnie non seulement de garantir la régularité des vols, mais aussi de répondre à la demande croissante de mobilité dans la sous-région. L'ambition affichée est de repositionner la République démocratique du Congo comme un acteur central du transport aérien en Afrique centrale et australe.

Vers la reconquête du ciel africain

Le lancement de ces vols internationaux est perçu par de nombreux observateurs comme un signal fort de la volonté de la RDC de reprendre des parts de marché face aux compagnies étrangères. Ce déploiement dans les capitales africaines constitue le premier volet d'une stratégie plus large visant à faciliter les échanges commerciaux et diplomatiques dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).