Afrique: CAN 2025 - Un collectif de citoyens sénégalais demande la libération des supporters emprisonnés au Maroc

Dans un mémorandum remis jeudi 26 février à l'ambassade du Maroc à Dakar, le collectif estime que les 18 supporters sénégalais condamnés par la justice marocaine à des peines allant jusqu'à un an de prison ferme à la suite des incidents qui ont émaillé la finale de la CAN 2025 sont injustes. Il entend ainsi protester contre leur détention.

La Coupe d'Afrique des nations 2025, remportée le 18 janvier 2026 au Maroc par les Lions de la Teranga face au pays organisateur, n'est pas encore tout à fait terminée. À la suite de la condamnation à des peines allant jusqu'à un an de prison ferme de 18 supporters sénégalais pour « hooliganisme », après les incidents qui ont émaillé la finale Maroc-Sénégal, une troisième mi-temps se joue au niveau diplomatique entre Dakar et Rabat.

À l'occasion d'une marche pacifique, jeudi 26 février, un collectif de citoyens sénégalais a déposé à l'ambassade du Maroc au Sénégal un mémorandum pour solennellement « protest[er] contre la détention de 18 supporters de la CAN Maroc 2025 » incarcérés dans le royaume chérifien et exiger leur libération.

« Nos frères qui sont allés représenter le Sénégal en tant qu'ambassadeurs sont aujourd'hui privés de liberté uniquement parce qu'ils ont cru en leur nation et voulaient supporter leur équipe jusqu'à la victoire », s'insurge ainsi Ephrem Manga, l'un des membres de ce collectif, qui dénonce une prise d'otages. « Nous voulons qu'ils sachent que tout le Sénégal est derrière eux et que nous avons demandé à ce qu'ils soient libérés en bonne santé physique et morale, sans poursuite, afin qu'ils puissent revenir en paix », poursuit-il.

« Nos compatriotes souffrent dans les prisons marocaines. Ils ont évidemment besoin de manger, mais ils ont aussi besoin d'argent, d'habits et de chaussures. Et ce qui est déplorable, c'est que ce sont des Sénégalais résidant au Maroc qui se regroupent pour essayer de leur apporter de l'aide à la place de l'État qui, pour le moment, ne fait rien à ce sujet là », complète pour sa part Blaise Niang, le président de la commission juridique de l'ASC Lebougui, l'un des groupes de supporters sénégalais dont quatre membres font partie des détenus.

Une marche est annoncée samedi 28 février pour réclamer leur libération.