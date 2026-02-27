Afrique: AYuTe africa challenge Sénégal 2026 - Des finales régionales pour révéler les champions de l'agritech

La finale régionale de la zone Nord du concours AYuTe Africa Challenge s'est tenue à Saint-Louis, confirmant la volonté de Heifer International de rapprocher l'innovation agricole des territoires. Objectif : faire émerger des solutions technologiques portées par les jeunes pour répondre aux défis des producteurs.

La cinquième édition du concours AYuTe Africa Challenge Sénégal franchit une nouvelle étape avec l'organisation des finales régionales.

A Saint-Louis, jeunes entrepreneurs, étudiants et acteurs de l'écosystème agricole se sont retrouvés autour d'un même défi : proposer des solutions innovantes au service du monde rural. Responsable du suivi-évaluation chez Heifer International Sénégal, Abdoulaye N'Diaye a rappelé l'esprit de l'initiative.

« L'objectif de ce concours, c'est de donner des opportunités aux jeunes », a-t-il expliqué. Selon lui, le programme s'appuie sur une étude menée depuis 2022 dans neuf pays africains afin d'évaluer l'intégration des technologies dans l'agriculture.

« Au Sénégal, l'Université Gaston Berger et l'Université de Ziguinchor ont été impliquées dans cette étude », a-t-il précisé. Les conclusions de l'étude ont révélé deux défis majeurs : la faible présence des jeunes dans le secteur agricole et l'adoption encore limitée des innovations par les producteurs. Pour Abdoulaye N'Diaye, le concours vise donc à permettre aux jeunes de s'exprimer davantage et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des producteurs au niveau local. Le programme cible les jeunes de 18 à 35 ans porteurs de solutions agricoles innovantes ayant un impact concret sur les pratiques des producteurs. Grande nouveauté cette cinquième édition est la décentralisation des finales régionales.

« Ceci s'inscrit dans la politique de territorialisation pour s'approcher des contextes des producteurs et voir comment les jeunes de ces terroirs adressent les problématiques spécifiques », a expliqué le responsable du suivi-évaluation de Heifer.

Après les finales régionales, les candidats retenus participeront à un bootcamp de trois jours à Thiès pour renforcer leurs projets. « Ce bootcamp va permettre de renforcer leurs projets, notamment sur le business plan et le business model », a-t-il indiqué. Au total, Heifer mobilise 125 000 dollars par an, environ 70 millions de FCFA pour cette initiative, avec des récompenses pouvant atteindre 16 millions de FCFA, dont 8 millions pour le premier prix.

« Les projets gagnants sont ceux qui répondent réellement aux problématiques des producteurs », a insisté M. N'Diaye. Partenaire du concours, l'incubateur de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis joue un rôle important dans la mobilisation des talents. Sa responsable communication, Ndimby Diop Faye, a rappelé la constance du partenariat. « Depuis la première édition de ce concours, nous accompagnons les activités de sensibilisation et de mobilisation », a -t-elle expliqué. Selon elle, l'incubateur agit comme un catalyseur local.

« Nous faisons une forte mobilisation des entrepreneurs et des étudiants innovateurs pour les inciter à participer au développement de la localité de Saint-Louis », a-t-elle expliqué. Même en l'absence de formation directe dédiée au concours, l'incubateur soutient les candidats issus de la zone nord. « Les entrepreneurs présélectionnés appartenant à la communauté de l'UGB sont accompagnés en entrepreneuriat pour mieux participer au concours », a précisé Mme Diop Faye.

Elle rappelle d'ailleurs que plusieurs lauréats des précédentes éditions sont issus de cet accompagnement. Avec cette approche territoriale et l'implication des universités, AYuTe Africa Challenge Sénégal 2026 entend confirmer son positionnement, celle de faire de la jeunesse innovante un levier majeur de transformation agricole durable.