Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse le cap des 16 000 milliards de FCFA ce 26 février 2026.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a encore réalisé un nouveau record en dépassant pour la première fois le cap des 16 000 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 26 février 2026.

Cette capitalisation s'est établie en effet établie à 16 052,120milliards FCFA contre 15 788,981 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 263,139 milliards FCFA. Ce nouveau record a été réalisé en l'espace de 9 journées de cotation. En effet, c'est à la fin de la journée de cotation du lundi 16 février 2026 que la capitalisation du marché des actions avait atteint pour la première fois les 15 068,875 milliards FCFA. Entre cette date et ce jeudi 26 février 2026, cette capitalisation a augmenté fortement de 983,245 milliards FCFA.

La vitalité de la 5ème bourse des valeurs mobilière du continent africain ne fait plus l'ombre d'un doute au vu de cette performance. Celle-ci fait suite à la forte hausse des indices. L'indice BRVM Composite enregistre ainsi une hausse de 1,67 % à 416,33 points contre 409,51 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 1,56% à 194,00 points contre 191,02 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 1,57% à 164,72 points contre 162,17 précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 2,41% à 286,81 points contre 280,07 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 1,67% à 160,32 points contre 157,69 points la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 1,943 milliard FCFA, en s'établissant à 11 467,119 milliards FCFA contre 11 469,062 milliards FCFA ce 25 février 2026.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,943 milliards FCFA contre 3,382 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 5 910 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 74 300 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 41 000 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 6,72% à 7 150 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 6,37% à 37 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres AGL Côte d'Ivoire (moins 3,93% à 2 200 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,66% à 12 500 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 2,05% à 3 815 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 1,83% à 13 155 FCFA) et EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 1,24% à 2 385 FCFA).