Algérie: Le procès intenté par la boxeuse algérienne Imane Khelif pour cyberharcèlement renvoyé à début 2027

Le procès de l'influenceur d'extrême-droite Papacito pour cyberharcèlement à l'encontre de la boxeuse Imane Khelif est renvoyé au début de l'année 2027. Le tribunal correctionnel de Paris en a décidé ainsi, jeudi 26 février 2026. Le mis en cause était bien présent avec son avocat, mais la championne olympique lors des Jeux de Paris ne s'est pas présentée.

Le délibéré n'a duré qu'une petite dizaine de minutes, le temps pour la cour de valider le renvoi du procès intenté par la championne olympique des moins de 66 kilos au 28 janvier 2027, c'est-à-dire dans onze mois. Ledit procès durera trois heures.

Accompagné de son avocat, Papacito, de son vrai nom Ugo Gil Jimenez, s'est présenté à la juge avec le sourire mais n'a que très peu parlé ce 26 février. Il n'a pris la parole que pour décliner son identité et se plaindre de sa présence, alors que le procès est renvoyé ; le militant d'extrême droite explique habiter désormais en Espagne, à 1 500 kilomètres de Paris.

Placé sous contrôle judiciaire, le créateur de contenu sur internet assure ne pas être entré en contact avec la boxeuse algérienne depuis la plainte en août 2024. Papacito a tout de même fait l'objet d'un rappel à l'ordre : le paiement d'un cautionnement d'un montant de 1 500 euros n'a pas encore été effectué par le mis en cause. Juste « une question d'heures », a assuré son avocat, Me Maître Martial Groslambert, qui n'a pu lever le contrôle judiciaire de son client

L'échange de ce 26 février fut bref et sans détails. Les questions de fond seront posées dans un peu moins d'un an. Une situation compliquée à vivre pour les victimes selon Johanna Soraya Benamrouche, co-fondatrice de l'association Féministes contre le cyberharcèlement.

« Le temps de la justice n'est jamais facile pour les victimes de cyberviolence. Même quand on est célèbre. On voit que la plaignante doit subir un temps où elle doit encore être mobilisée sur des faits qui sont particulièrement impactant sur sa carrière, sur son bien-être », explique-t-elle à Sophiane Amazian pour RFI.

À compter du 28 janvier 2027, Papacito, plutôt à l'aise face à un public attentif, sera confronté à la plaignante Imane Khelif, ou du moins son avocat. Tous deux étaient absents ce 26 février au tribunal correctionnel.