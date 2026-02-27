Sénégal: Fête d'indépendance 2026 - Saint-Louis prépare un 4 Avril grandiose et inclusif

La capitale du Nord se mobilise activement pour célébrer la fête de l'Indépendance. Sous la coordination de la zone militaire N°2, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, acteurs culturels et mouvements de jeunesse travaillent à l'organisation d'un 4 Avril mémorable.

À quelques semaines de la fête nationale, le gouverneur Al Hassan Sall a réuni ce jeudi le commandement militaire, les chefs de services ainsi que les représentants d'associations sportives et culturelles pour finaliser le programme des festivités.

« Saint-Louis, à l'instar de tout le Sénégal, prépare la fête du 4 Avril avec une contribution attendue de la zone militaire N2, qui va coordonner les activités préparatoires devant nous conduire au défilé civilo-militaire », a déclaré le gouverneur. Le point culminant des célébrations sera le traditionnel défilé du 4 Avril. Les autorités régionales ambitionnent un événement à la fois solennel, populaire et spectaculaire.

Militaires, paramilitaires, jeunes, femmes, artistes, artisans : toutes les composantes de la société saint-louisienne sont appelées à participer. « Nous souhaitons un défilé grandiose avec la participation de l'ensemble des acteurs.

Tout ce que Saint-Louis compte comme richesse souhaite prendre part au défilé », a souligné Al Hassan Sall. Un défilé à pied et un défilé motorisé sont prévus pour offrir un spectacle complet aux populations. « Inshallah, avec la coordination de la zone militaire, nous offrirons à Saint-Louis un défilé mémorable », a promis le gouverneur Sall.

En marge du défilé, un tournoi sportif réunira des équipes de l'armée, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, du CRD et des collectivités territoriales. L'objectif est de renforcer la cohésion et l'esprit de fraternité autour d'une compétition amicale.

« Que le meilleur gagne le trophée régional », a lancé le gouverneur. Saint-Louis mettra également en avant son riche patrimoine culturel. Des activités seront organisées en collaboration avec le centre culturel et le centre national du tourisme afin de permettre aux populations d'apprécier pleinement l'identité artistique et historique de la ville.

« Il y aura également des activités culturelles pour offrir à la population des moments qui leur permettent d'apprécier la richesse culturelle de Saint-Louis », a-t-il ajouté. Grande innovation de cette édition : la valorisation du fleuve Sénégal à travers une balade fluviale impliquant les forces de sécurité, les pêcheurs de Guet Ndar et les acteurs touristiques.

« Nous souhaitons mettre à profit le fleuve pour organiser une balade fluviale afin de montrer une autre facette de la richesse culturelle de Saint-Louis », a expliqué Al Hassan Sall. A travers ces initiatives, Saint-Louis entend faire du 4 Avril un moment de communion nationale, de fierté patriotique et de valorisation du patrimoine local.

« L'essentiel, c'est de savoir que Saint-Louis se mobilise pour une fête du 4 Avril mémorable, grandiose, riche en événements et en activités », a conclu le gouverneur. La capitale historique du Sénégal se prépare ainsi à célébrer l'Indépendance dans l'unité et la ferveur, fidèle à son rang et à son héritage.