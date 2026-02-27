Sénégal: Des kits alimentaires offerts à des populations de Kalolack et Kaffrine

26 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Fondation turque DIYANET, en partenariat avec l'ONG sénégalaise Alfityanu Humanitarian International dirigée par Cheikh Mahi Aliou Cissé, porte-parole du Khalife général de Médina Baye, annonce avoir procédé à la distribution d'un millier de kits alimentaires dans les régions de Kaffrine et de Kaolack, en appui aux populations vulnérables à l'occasion du Ramadan.

"Un millier de kits alimentaires a été distribué dans ces deux localités par la Fondation turque, un acte social renouvelé à chaque période de Ramadan et de Tabaski pour venir en aide aux communautés les plus vulnérables", peut-on lire dans un communiqué conjoint transmis à l'APS.

Cheikh Mahi Aliou Cissé, également responsable moral de l'ONG partenaire, a salué les actions sociales menées par l'organisation turque, magnifiant un partenariat qu'il qualifie de dynamique entre les deux structures, souligne le texte.

Il rappelle qu'Alfityanu Humanitarian International réaffirme son engagement à intensifier ses interventions dans plusieurs localités du Sénégal, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et du bien-être communautaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fondation turque DIYANET est présentée comme un acteur majeur de la société civile en Turquie, disposant de plus de 1 000 antennes et menant des actions d'aide internationale dans 149 pays, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la culture, de l'action caritative et des services religieux.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.