Sénégal: Des kits alimentaires offerts à des populations de Kalolack et Kaffrine

La Fondation turque DIYANET, en partenariat avec l'ONG sénégalaise Alfityanu Humanitarian International dirigée par Cheikh Mahi Aliou Cissé, porte-parole du Khalife général de Médina Baye, annonce avoir procédé à la distribution d'un millier de kits alimentaires dans les régions de Kaffrine et de Kaolack, en appui aux populations vulnérables à l'occasion du Ramadan.

"Un millier de kits alimentaires a été distribué dans ces deux localités par la Fondation turque, un acte social renouvelé à chaque période de Ramadan et de Tabaski pour venir en aide aux communautés les plus vulnérables", peut-on lire dans un communiqué conjoint transmis à l'APS.

Cheikh Mahi Aliou Cissé, également responsable moral de l'ONG partenaire, a salué les actions sociales menées par l'organisation turque, magnifiant un partenariat qu'il qualifie de dynamique entre les deux structures, souligne le texte.

Il rappelle qu'Alfityanu Humanitarian International réaffirme son engagement à intensifier ses interventions dans plusieurs localités du Sénégal, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et du bien-être communautaire.

La Fondation turque DIYANET est présentée comme un acteur majeur de la société civile en Turquie, disposant de plus de 1 000 antennes et menant des actions d'aide internationale dans 149 pays, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la culture, de l'action caritative et des services religieux.