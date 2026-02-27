Sénégal: Pikine - L'État densifie le maillage sécuritaire avec un commissariat de police à Dalifort/Foirail

26 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

La carte sécuritaire de la banlieue dakaroise s'élargit avec la mise en service, jeudi, d'un commissariat d'arrondissement à Dalifort-Foirail, une infrastructure, entièrement financée par la commune, destinée à renforcer la présence policière dans cette zone à forte concentration humaine du département de Pikine.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, qui a souligné que cette réalisation s'inscrit dans la volonté de l'État de rapprocher les services de sécurité des populations.

Selon lui, l'ouverture de ce commissariat marque « une étape importante dans le renforcement du maillage sécuritaire de la police nationale » et vise à apporter des réponses adaptées aux défis spécifiques de la commune.

Dalifort-Foirail concentre en effet plusieurs pôles d'activités économiques et sociales, dont la gare des Baux maraîchers, le marché central au poisson, le foirail des petits ruminants, la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (Sogas, ex-Seras) et le parc Lambaye.

Le ministre a relevé que la zone est caractérisée par une urbanisation accélérée, une forte densité démographique et des occupations anarchiques, facteurs ayant contribué, ces dernières années, à l'émergence de nouveaux défis sécuritaires. «Ce commissariat offre aux agents une infrastructure moderne et fonctionnelle, conforme aux normes, afin d'assurer une sécurité optimale pour tous», a-t-il assuré, rappelant que cette initiative participe à la mise en œuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le maire de Dalifort-Foirail, Mamadou Mbengue, a salué « un acte majeur pour la sécurité publique » et un jalon important dans la modernisation des infrastructures sécuritaires locales.

Il a estimé que cette nouvelle structure traduit la volonté de l'État de renforcer sa présence dans les zones à forte densité humaine et à intense activité économique.

Le gouverneur de Dakar, des autorités administratives et territoriales, des députés, des attachés de sécurité d'ambassades ainsi que des représentants d'associations communautaires ont pris part à la cérémonie.

