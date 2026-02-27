Afrique: 2e fenêtre qualificative Coupe du monde 2027 - Le Sénégal démarre par la Côte d'Ivoire, à 21 h

Le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire, ce soir au stadium Marius Ndiaye, en match de la 2e fenêtre qualificative de la Coupe du monde au Qatar en 2027. Un duel très décisif pour les Lions qui veulent entrer très fort dans cette compétition qui se joue à domicile.

Le groupe B de la 2e fenêtre qualificative pour le Mondial de basket masculin « Qatar 2027 » démarre son tournoi, ce jeudi, au stadium Marius Ndiaye. Le Sénégal, hôte de la compétition, démarre sa campagne, à 21 heures par un face-à-face avec la Côte d'Ivoire. Les Lions auront la lourde tâche de se donner à fond pour les qualifications en vue du rendez-vous du basketball masculin mondial.

Les hommes du coach Ngagne DeSagana Diop descendront sur le mythique parquet de Marius Ndiaye avec la volonté de remporter tous leurs matchs. Ce qui passe par un succès face aux Ivoiriens pour bien démarrer.

Le sélectionneur soutient que ses hommes aborderont le tournoi match par match. Et les Éléphants de la Côte d'Ivoire seront, ce soir, sur leur trajectoire. Mais le technicien a rassuré quant à l'ambiance de retrouvailles qui anime la Tanière.

Il lancera ses hommes en l'absence de Brancou Badio qui rejoindra le groupe, lors du deuxième match, samedi. Sachant que Jean Jacques Boissy se chargera de la mission de conduire le groupe. Lui qui avait séduit en 2025 les observateurs du basketball africain, notamment à la Basket Africa league (Bal) puis à l'Afrobasket à Luanda.

La rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire aura les allures d'une finale du basketball africain. Les spectateurs, qui assisteront aux débats, auront droit à un match entre deux équipes disposant de talents incontestables. Mais le Sénégal détient une génération montante depuis quelques années et qui veut prouver davantage.

Médaillés de bronze au dernier Afrobasket, les Lions ont une nouvelle carte à jouer cette fois-ci, surtout dans leur antre du stadium Marius Ndiaye. Ibou Dianko Badji, Gora Camara, Jean Jacques Boissy, Moustapha Diop, Karim Mané, entre autres, étaient de la dernière campagne à Luanda. Mais le coach sénégalais pourra aussi compter sur ses renforts de taille qui allient talents et expérience des grandes échéances et qui veulent montrer qu'ils méritent leur place dans l'effectif.

La Rd Congo recevra, en ouverture du tournoi, Madagascar, à 18 heures. Un match très important pour les Léopards qui veulent gagner leur première sortie contre un adversaire considéré comme le petit poucet du groupe B. Mais rien n'est acquis par avance, car les Malgaches ne sont pas présents par conformité.

Rd Congo - Madagascar en ouverture

C'est une équipe joueuse qui sait faire dérouter les géants. Et cette après-midi, la Rd Congo aura du répondant dans ce face-à-face. Pour la première fois de leur histoire, les Ankoay participent aux éliminatoires africaines pour la Coupe du monde Fiba.

La délégation, dirigée par le sélectionneur John Douaglin, compte bien se battre. Pour leur part, les Léopards sont au grand complet à Dakar pour le tournoi. Le sélectionneur congolais, Michel Perrin, peut compter sur ses éléments comme Jordan Sakho et Mervedi Miteo qui vont tirer le groupe vers le haut.