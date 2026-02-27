Sénégal: Plus d'un an après - Sény Dieng retrouve les cages à Sheffield Wednesday

Champion d'Afrique en 2022 au Cameroun, Sény Dieng a connu des difficultés en club qui l'ont éloigné de la Tanière. Victime de graves blessures, le portier de 31 ans, qui vient d'être prêté à Sheffield Wednesday, a rejoué au foot après plus d'une année d'absence.

Avant le week-end dernier, pour retrouver un match de Sény Dieng, il fallait remonter à 2024. L'été 2023, le gardien de but sénégalais avait quitté Queens Park Rangers pour rejoindre Middlesbrough contre 2,3 millions d'euros. Les choses ont bien débuté pour le portier international sénégalais qui a enchainé 22 titularisations.

Cependant, une grave blessure à la cuisse, en décembre 2023, a tout chamboulé. Remis de cette blessure, Sény Dieng a encore dû faire face à une blessure au tendon d'Achille qui a nécessité une opération.

Malgré son retour après une longue période de convalescence, le champion d'Afrique en 2022 au Cameroun, n'a jamais pu retrouver sa place de titulaire dans les buts. En janvier 2025, comme en janvier 2026, Sény Dieng a été, à chaque fois, écarté de la liste des joueurs de Middlesbrough en Championship. En professionnel, son dernier match date de décembre 2024 face à Leeds. Envoyé dans l'équipe réserve du club, Sény Dieng a eu des opportunités de départ à Hull City et au Feyenoord Rotterdam. Mais, cela ne s'est pas concrétisé.

Ces dernières semaines, l'intérêt de Sheffield Wednesday, qui luttait contre la relégation en troisième division, était une grosse aubaine pour le gardien de 31 ans. Sény Dieng a accepté un prêt d'urgence de 7 jours.

Murphy Cooper, le numéro 1 dans les buts, était déclaré indisponible pour une durée de 4 semaines. Sans autre gardien de but dans ses rangs, Sheffield Wednesday avait jeté son dévolu sur Dieng. Un pari risqué que le gardien de but sénégalais a décidé de relever. Risqué puisque Sheffield Wednesday réalise une saison catastrophique. Le club vieux de 150 ans est actuellement en vente et sous administration judiciaire.

Avant même le début de la saison, Sheffield Wednesday avait été condamné à 18 points de pénalités à cause d'un défaut de paiement. Avant l'arrivée de Sény Dieng, le club, au bord du gouffre, n'avait qu'une victoire, 8 nuls et 24 défaites en 33 journées.

En cas de nouvelle défaite, dans le chaud derby de dimanche dernier, face à Sheffield United, la nouvelle formation de Sény Dieng serait reléguée en League One (3e division). Pour ce choc, Sény Dieng, qui venait tout juste d'arriver, a été titularisé.

Il a concédé l'ouverture du score dès la 2e minute avant d'encaisser le but du break à la 19e. Malgré la réduction du score, Sheffield Wednesday s'est incliné (1-2) et se voit condamner à la rétrogradation, alors qu'il reste encore 13 journées à disputer. Avec -7 points, c'est la première fois, dans l'histoire du foot anglais, qu'un club est relégué au mois de février.

Même s'il n'a pas pu sauver sa nouvelle formation, Sény Dieng a tout de même rejoué au foot dans un match officiel. Ce qu'il n'avait pas fait depuis le 10 décembre 2024 face à Leeds.

Avec son retour à la compétition, Dieng peut-il rêver d'un comeback avec les Lions ? Il faudra d'abord une prolongation de son prêt à Sheffield Wednesday afin de lui permettre de jouer le maximum de matchs possibles. Même si cela se faisait, Sény Dieng, présent lors de la Can remportée par le Sénégal en 2022 au Cameroun, a beaucoup de retard par rapport à Édouard Mendy, Yehvann Diouf et Mory Diaw.