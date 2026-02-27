Sénégal: Préparatifs Mondial 2026 - Le Sénégal jette ses filets vers les États-Unis

À moins de quatre mois de la Coupe du monde 2026, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) passe à la vitesse supérieure pour préparer les Lions.

Le président de l'instance fédérale, Abdoulaye Fall, a conduit une délégation à l'ambassade des États-Unis à Dakar, reçue par la chargée d'affaires Jennifer Davis-Paguada, pour renforcer les passerelles avec le pays hôte du Mondial.

Au centre des discussions : le match amical prévu le 31 mai à Charlotte contre les États-Unis, présenté comme un test crucial pour peaufiner la préparation de l'équipe nationale. La FSF mise également sur la mobilisation de la diaspora sénégalaise pour soutenir les Lions et amplifier la visibilité du football sénégalais à l'international.

« Cette rencontre constitue une étape importante dans notre dynamique de préparation et de rayonnement international. Nous avons également évoqué la mobilisation de nos supporters, dont l'engagement demeure une force essentielle pour accompagner nos Lions, Champions d'Afrique, dans cette grande aventure », a réagi le Président de la Fsf, Abdoulaye Fall, à l'issue de la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, zu-delà du terrain, cette audience a permis d'explorer des perspectives de collaboration dans les domaines du développement du football, de la formation et du marketing sportif.

« Le sport est un puissant levier de coopération, d'échanges culturels et de développement économique entre nos nations » a-t-il encore dit.

En consolidant ses partenariats stratégiques, la Fsf confirme son ambition de préparer les Lions tout en affirmant le Sénégal comme un acteur majeur du football mondial.