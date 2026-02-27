Congo-Brazzaville: Jujitsu - Le Cnosc prononce la levée de la sanction de la fédération

Le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) a donné son quitus à la Fédération congolaise de jujitsu-self defense afin de reprendre ses activités sur l'ensemble du territoire national pour l'olympiade en cours. Ce qui lui offre un soulagement.

Le Cnosc l'a indiqué dans une note officielle, signée le 25 février par son président, Raymond Ibata. « Un délai de trois mois leur est accordé pour le renouvèlement des instances dirigeantes à base du corps électoral de 2017 », précise la note.

En rappel, le Cnosc avait décidé de retirer l'affiliation à la Fédération congolaise de ju-jitsu et self défense en 2021 après l'échec de l'assemblée générale élective du 2 septembre. « Vu le rapport circonstancié du groupe de travail préparatoire sur les incidents survenus pendant le déroulement des travaux de l'assemblée générale élective du 2 septembre, eu égard à la tenue sans succès pour la troisième fois consécutive de l'assemblée générale élective du ju-jitsu, vu l'urgence et le péril en la demeure, le Comité exécutif entendu décide l'affiliation de la Fédération congolaise de ju-jitsu et self défense au Comité national olympique et sportif congolais est suspendue pour le non-respect des valeurs olympiques », expliquait la décision du Cnosc.

Après deux échecs, le Cnosc avait mis en place un groupe de travail préparatoire à l'assemblée générale élective de cette fédération. Seulement, avant que les assises ne commencent le 2 septembre, le cas d'un électeur d'Owando avait fait réveiller les vieux démons, freinant ainsi tout le processus électoral pour laisser le désordre s'installer.

Des tables renversées, des bulletins de vote dispersés, des esprits surchauffés, il ne manquait plus à l'époque qu'une étincelle pour que les partisans des deux candidats en viennent aux mains. Cette fédération fait donc son retour dans la famille olympique après cinq ans de passage à vide qui doit interpeler ses dirigeants.