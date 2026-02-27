Congo-Brazzaville: Chine/Congo - Signature de cinq accords dans le cadre de « zéro tarif »

Le ministre de la Coopération et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et l'ambassadeur chargé des affaires du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), Liu Yuxi, ont patronné, le 26 février, en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, An Qing, et de la directrice du bureau des affaires étrangères de la province de Hunan, Guo Ning, la signature de cinq accords d'exportation et d'importation des produits congolais.

La signature des accords couplée à une rencontre d'affaires entre des entreprises chinoises et congolaises s'inscrit dans la cadre de la mise en œuvre de l'accord de récolte précoce du partenariat pour le développement partagé (Cadepa), signé novembre 2024, et entré en œuvre depuis avril dernier avec l'application de la politique de tarif douanier zéro pour 100 % accordée à cinquante-trois pays africains dont le Congo.

« La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui illustre le pragmatisme qui caractérise la coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Deux pays ayant signé et ratifié l'accord Cadepa », a indiqué le ministre congolais de la Coopération, précisant que c'est un grand jour pour sa mise en oeuvre effective,à travers les producteurs congolais et importateurs chinois.

Aussi a-t-il formulé le vœu que ces premiers accords entre producteurs congolais et importateurs chinois servent de catalyseur et encouragent d'autres producteurs à emboîter le pas car, rappelons-le, la République populaire de Chine s'est engagée à ouvrir progressivement toutes ses lignes tarifaires aux exportations congolaises.

A travers ces accords, le Congo exportera désormais vers la Chine des produits tels que Paria Cocos, l'arachide, le sel de potassium ou encore le cacao. « Aujourd'hui, dans le contexte international marqué par la montée en puissance du protectionnisme, de l'unilatéralisme et de la politique du plus fort, la présente cérémonie constitue une action concrète pour préserver le système commercial multilatéral centré sur l'Organisation mondiale du commerce, donnant ainsi l'exemple dans la solidarité, la coopération et le développement autonome des pays du Sud global », a précisé, pour sa part, Liu Yuxi .

Il a annoncé que la Chine continuera d'encourager plus d'entreprises chinoises à mener des négociations et développer des coopérations avec la partie africaine, en vue de faire valoir la politique de tarif douanier zéro au service des bénéfices partagés.

Par ailleurs, l'ambassadeur chargé des affaires du Focac a invité les différentes parties signataires à maintenir une communication étroite afin d'explorer des opportunités d'élargir les modèles de collaboration, qui valoriseront pleinement la politique de tarif douanier zéro, pour promouvoir en même temps l'exportation, l'investissement et la création d'emploi.