Congo-Brazzaville: Election présidentielle de mars - Hugues Ngouélondélé appelle à l'unité du peuple gangoulou

26 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

En sa qualité de directeur de campagne de Gamboma 1, rapporteur dans l'équipe de campagne du président Denis Sassou N'Guesso et chargé des affaires de la jeunesse, du numérique et de l'emploi, en compagnie de l'honorable Obam-Ondon, directeur de campagne de Gamboma 2, Hugues Ngouélondélé a annoncé le 25 février à Brazzaville, lors d'une rencontre citoyenne, l'arrivée de leur candidat le 11 mars prochain à Gamboma, chef-lieu du département de la Nkéni-Alima.

« Le plus important ici, c'est de nous rassembler autour de cette question de l'élection présidentielle à Gamboma. Nous avons beaucoup de travail pour que, le 11 mars à 11h à l'arrivée de notre candidat dans le chef-lieu du département de la Nkéni-Alima, il soit bien reçu, mais surtout le remercier du fait qu'aujourd'hui Gamboma est chef-lieu du département de la Nkéni-Alima. Ce que nous avons attendu depuis longtemps, maintenant c'est fait. Alors ce jour-là, autour d'une mobilisation sérieuse et efficace, le président devra être remercié », a déclaré en substance Hugues Ngouélondélé.

Tour à tour, cadres, sages, dirigeants de la majorité présidentielle et forces vives ont pris l'engagement d'apporter leur soutien. Pour réussir cette mobilisation, comme disait un chef d'Etat africain, « Seul on ne peut rien. Avec l'appui de tous, on peut tout. Donc, nous devons nous ranger en ordre de bataille pour pouvoir non seulement recevoir notre candidat, mais faire aussi en sorte qu'il soit élu et bien élu à Gamboma 1 et 2. Alors nous devons maintenir cette cadence. Donc, il nous faut nécessairement nous mettre ensemble pour réussir ce travail », a-t-il conclu, annonçant la participation, le grand jour du meeting, de tous les districts du département.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.