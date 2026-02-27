Congo-Brazzaville: Election présidentielle de mars - Hugues Ngouélondélé appelle à l'unité du peuple gangoulou

En sa qualité de directeur de campagne de Gamboma 1, rapporteur dans l'équipe de campagne du président Denis Sassou N'Guesso et chargé des affaires de la jeunesse, du numérique et de l'emploi, en compagnie de l'honorable Obam-Ondon, directeur de campagne de Gamboma 2, Hugues Ngouélondélé a annoncé le 25 février à Brazzaville, lors d'une rencontre citoyenne, l'arrivée de leur candidat le 11 mars prochain à Gamboma, chef-lieu du département de la Nkéni-Alima.

« Le plus important ici, c'est de nous rassembler autour de cette question de l'élection présidentielle à Gamboma. Nous avons beaucoup de travail pour que, le 11 mars à 11h à l'arrivée de notre candidat dans le chef-lieu du département de la Nkéni-Alima, il soit bien reçu, mais surtout le remercier du fait qu'aujourd'hui Gamboma est chef-lieu du département de la Nkéni-Alima. Ce que nous avons attendu depuis longtemps, maintenant c'est fait. Alors ce jour-là, autour d'une mobilisation sérieuse et efficace, le président devra être remercié », a déclaré en substance Hugues Ngouélondélé.

Tour à tour, cadres, sages, dirigeants de la majorité présidentielle et forces vives ont pris l'engagement d'apporter leur soutien. Pour réussir cette mobilisation, comme disait un chef d'Etat africain, « Seul on ne peut rien. Avec l'appui de tous, on peut tout. Donc, nous devons nous ranger en ordre de bataille pour pouvoir non seulement recevoir notre candidat, mais faire aussi en sorte qu'il soit élu et bien élu à Gamboma 1 et 2. Alors nous devons maintenir cette cadence. Donc, il nous faut nécessairement nous mettre ensemble pour réussir ce travail », a-t-il conclu, annonçant la participation, le grand jour du meeting, de tous les districts du département.