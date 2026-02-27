Soudan: Le ministre de la Justice prend la parole au dialogue interactif sur le rapport du haut-commissaire concernant le pays

Le ministre de la Justice, Dr Abdallah Mohamed Diarif, est intervenu lors du dialogue interactif consacré au rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dans le cadre de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève.

Il a salué la visite du Haut-Commissaire au Soudan après les massacres perpétrés à El-Fasher, soulignant l'importance du travail de documentation des violations graves contre les civils. Il a toutefois rejeté toute tentative d'assimilation entre les Forces armées soudanaises et une milice rebelle terroriste, affirmant l'engagement du gouvernement à rendre justice et à protéger les droits humains.

Le ministre a présenté les statistiques de la commission nationale d'enquête sur les crimes et violations, y compris les poursuites engagées contre des membres de la milice ainsi que contre certains membres des forces régulières, afin de démontrer l'impartialité du système judiciaire.

Il a également évoqué les efforts déployés pour assister les déplacés de El-Fasher vers l'État d'Alshamalya notamment au camp d'Al-Affad, et a réaffirmé l'ouverture du Soudan à une coopération constructive avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme.

Concernant l'élargissement de l'embargo sur les armes, il a estimé que cette proposition répond aux revendications de la milice et de ses soutiens, s'interrogeant sur l'inaction face aux violations de l'embargo. Répondant aux déclarations des Émirats arabes unis, il a appelé Abou Dhabi à reconnaître son implication présumée et à cesser tout soutien à la milice.