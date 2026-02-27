Soudan: Le ministre de la Justice prend la parole au dialogue interactif sur le rapport du haut-commissaire concernant le pays

26 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le ministre de la Justice, Dr Abdallah Mohamed Diarif, est intervenu lors du dialogue interactif consacré au rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dans le cadre de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève.

Il a salué la visite du Haut-Commissaire au Soudan après les massacres perpétrés à El-Fasher, soulignant l'importance du travail de documentation des violations graves contre les civils. Il a toutefois rejeté toute tentative d'assimilation entre les Forces armées soudanaises et une milice rebelle terroriste, affirmant l'engagement du gouvernement à rendre justice et à protéger les droits humains.

Le ministre a présenté les statistiques de la commission nationale d'enquête sur les crimes et violations, y compris les poursuites engagées contre des membres de la milice ainsi que contre certains membres des forces régulières, afin de démontrer l'impartialité du système judiciaire.

Il a également évoqué les efforts déployés pour assister les déplacés de El-Fasher vers l'État d'Alshamalya notamment au camp d'Al-Affad, et a réaffirmé l'ouverture du Soudan à une coopération constructive avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme.

Concernant l'élargissement de l'embargo sur les armes, il a estimé que cette proposition répond aux revendications de la milice et de ses soutiens, s'interrogeant sur l'inaction face aux violations de l'embargo. Répondant aux déclarations des Émirats arabes unis, il a appelé Abou Dhabi à reconnaître son implication présumée et à cesser tout soutien à la milice.

