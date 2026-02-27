Soudan: Dr. Nawara Abu Mohamed rencontre le président de l'Organisation de la Ligue des Peuples

26 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 La membre du Conseil souverain de transition, Dr. Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a rencontré aujourd'hui le général de brigade M. Omar Ahmed Ibrahim Nimer, président de l'Organisation de la Ligue des Peuples - président de l'Initiative soudanaise pour honorer les agences des Nations Unies et les organisations bénévoles.

Le général Nimer a déclaré à la presse que la rencontre a porté sur les projets de l'Organisation de la Ligue des Peuples dans le cadre de l'initiative populaire soudanaise visant à honorer les organisations et agences des Nations Unies opérant au Soudan ainsi que les organisations bénévoles, y compris les organisations régionales des pays amis et frères.

Il a ajouté qu'il a présenté à la membre du Conseil souverain le projet de l'Organisation de la Ligue des Peuples visant à honorer l'État du Koweït ainsi que le projet de la conférence soudano-qatari visant à développer les relations stratégiques entre les deux pays, précisant que les deux projets sont placés sous le patronage de Dr. Nawara Abu Mohamed.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.