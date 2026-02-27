Soudan: Dr. Nawara Abu Mohamed rencontre le président de l'Organisation de la Ligue des Peuples

La membre du Conseil souverain de transition, Dr. Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a rencontré aujourd'hui le général de brigade M. Omar Ahmed Ibrahim Nimer, président de l'Organisation de la Ligue des Peuples - président de l'Initiative soudanaise pour honorer les agences des Nations Unies et les organisations bénévoles.

Le général Nimer a déclaré à la presse que la rencontre a porté sur les projets de l'Organisation de la Ligue des Peuples dans le cadre de l'initiative populaire soudanaise visant à honorer les organisations et agences des Nations Unies opérant au Soudan ainsi que les organisations bénévoles, y compris les organisations régionales des pays amis et frères.

Il a ajouté qu'il a présenté à la membre du Conseil souverain le projet de l'Organisation de la Ligue des Peuples visant à honorer l'État du Koweït ainsi que le projet de la conférence soudano-qatari visant à développer les relations stratégiques entre les deux pays, précisant que les deux projets sont placés sous le patronage de Dr. Nawara Abu Mohamed.