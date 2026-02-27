Soudan: Le ministre de la Santé examine le soutien du PNUD au secteur sanitaire au pays

26 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre fédéral de la Santé, Prof. Haitham Mohamed Ibrahim, s'est entretenu aujourd'hui avec le directeur du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Soudan, Luca Renda, des conditions sanitaires dans les différents États du pays.

M. Renda a présenté le programme de ses visites qui l'a conduit dans les États de Kassala, Sennar, Khartoum, Al-Gazira et le Nil Bleu, afin d'évaluer les projets des Nations Unies mis en oeuvre dans ces régions, notamment les stations d'oxygène et les incinérateurs médicaux.

Il a également annoncé l'arrivée de quatre camions chargés de médicaments essentiels et de consommables médicaux, ainsi que de traitements fournis dans le cadre du programme mondial de lutte contre le sida et le paludisme, dans les villes d'Al-Dalanj et Kadugli, en coordination avec des organisations et agences des Nations Unies.

Il a en outre indiqué que les dispositions sont en cours pour le retour du bureau de l'organisation à son siège principal à Khartoum au début du mois d'avril prochain.

Dans le même contexte, le ministre a rencontré la docteure Mona Shalita, nouvelle directrice du programme de soutien mondial au PNUD au Soudan. À cette occasion, elle a été informée des missions du ministère fédéral de la Santé et de ses priorités pour la prochaine phase.

